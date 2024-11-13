"Мосфильм" передал на войну в Украине реквизитные танки

По словам гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, киностудия передала российским военным свою реквизитную военную технику. В частности, речь идет о 28 танках Т-55, восьми танках ПТ-76, шести БМП и восьми тягачах.

Российская киностудия "Мосфильм" в 2023 году передала российской армии военную технику, которой ранее пользовались в качестве реквизита при съемках фильмов. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор и председатель правления "Мосфильма" Карен Шахназаров, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 13 ноября.

По словам Шахназарова, вооруженным силам были переданы 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, хранившиеся на "военно-технической базе". "Я узнал, что есть потребности, связался с министерством обороны - забрали эти машины", - приводятся в расшифровке беседы слова режиссера.

На сайте "Мосфильма" в разделе "Военная техника" указано, что производственный комплекс студии состоит из танкового, артиллерийского, автомобильного и стрелкового участков; в ее распоряжении имеется более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов. "Вся техника является реквизитом (сценическо-постановочными средствами), находится в исправном состоянии", - отмечается на сайте российской киностудии.

Практически с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину появились сообщения о нехватке у России вооружений, из-за чего Минобороны РФ решило расконсервировать старые запасы. В частности, на фронт отправляли и танк Т-55, который упомянул в беседе с Путиным Шахназаров, он производился с 1958 по 1979 годы.