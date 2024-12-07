Морские дроны ВСУ атаковали газовые платформы возле Крыма

Украинские Военно-морские силы нанесли удары беспилотниками по захваченным ВС РФ еще в 2015 году газовым платформам у побережья Крыма. По сообщению вице-адмирала ВМС ВСУ, "уничтожены системы наблюдения противника".

Морские беспилотники подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) нанесли удары по захваченным еще в 2015 году российским целям в прибрежной зоне аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщили ВМС Украины на своей Facebook-странице в субботу, 7 декабря, опубликовав видео операции. "Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма", - отчитался о результатах операции командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Накануне украинские дроны атаковали Керчь

Украинские беспилотники в ночь на 6 декабря атаковали Керчь, в городе прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на жителей Крыма. По сведениям канала, взрывы произошли в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Атака на аннексированный Россией полуостров началась около пяти утра, в ней были задействованы БПЛА и морские дроны, в связи с чем было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В Минобороны РФ в тот же день заявили, что над Крымом сбит один украинский дрон, а экипажи морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили в акватории Черного моря "два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма". В свою очередь российские провоенные Telegram-каналы сообщили, что в Керчи сохраняется угроза применения морских беспилотников.

Город Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 5 сентября также подвергся "атаке безэкипажных катеров", по сообщению мэра города Андрея Кравченко.

Атаки морских дронов Украины

С начала полномасштабной российской агрессии ВСУ смогли уничтожить около 40 процентов тоннажа Черноморского флота РФ, подсчитал американский Центр стратегических и международных исследований. В частности, в феврале 2024 года у побережья аннексированного Крыма украинские дроны потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников", а в марте - патрульный корабль "Сергей Котов".

В августе 2023 года морские дроны атаковали военную базу в Новороссийске, серьезно повредив большой десантный корабль "Оленегорский горняк".