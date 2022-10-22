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Вид на Лондонский Сити и ТемзуФото: Alberto Pezzali/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесВеликобритания

Moody's понизило прогноз по Великобритании до "негативного"

Олег Соколенко
31 мин. назад

Американское рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга экономики Великобритании со "стабильного" до "негативного". Причиной стали политическая турбулентность, слабые перспективы роста и высокая инфляция.

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Американское рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга экономики Великобритании со "стабильного" до "негативного". Суверенный рейтинг страны агентство оставило на уровне "Aa3", предполагая, что Лондон с высокой вероятностью пока может платить по своим кредитам. Однако если существующие тенденции продолжатся, рейтинг может быть понижен, сообщило агентство в пятницу, 21 октября.

Кредитный рейтинг Великобритании сейчас опускает в том числе политическая турбулентность. 20 октября действующий премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, проработав на своем посту всего шесть недель. Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов, однако едва ли сможет этого добиться. Скорее всего, имеющие большинство в парламенте консерваторы выберут нового премьера из своих рядов - и им может снова стать предшественник Трасс Борис Джонсон.

Все это происходит на фоне падающего курса фунта стерлингов, высокой инфляции, забастовок рабочих и слабых перспектив роста британской экономики. Ранее другие американские рейтинговые агентства, Fitch и S&P, также понизили свои прогнозы по рейтингу Великобритании.

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