Moody's понизило прогноз по Великобритании до "негативного"

Американское рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга экономики Великобритании со "стабильного" до "негативного". Суверенный рейтинг страны агентство оставило на уровне "Aa3", предполагая, что Лондон с высокой вероятностью пока может платить по своим кредитам. Однако если существующие тенденции продолжатся, рейтинг может быть понижен, сообщило агентство в пятницу, 21 октября.

Кредитный рейтинг Великобритании сейчас опускает в том числе политическая турбулентность. 20 октября действующий премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, проработав на своем посту всего шесть недель. Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов, однако едва ли сможет этого добиться. Скорее всего, имеющие большинство в парламенте консерваторы выберут нового премьера из своих рядов - и им может снова стать предшественник Трасс Борис Джонсон.

Все это происходит на фоне падающего курса фунта стерлингов, высокой инфляции, забастовок рабочих и слабых перспектив роста британской экономики. Ранее другие американские рейтинговые агентства, Fitch и S&P, также понизили свои прогнозы по рейтингу Великобритании.

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