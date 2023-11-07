Могут ли власти РФ заманить айтишников обратно льготами

Российские власти с помощью льгот пытаются удержать в стране IT-специалистов и вернуть тех, кто уехал. Но в надежность льгот верят немногие, отмечают эксперты.

Когда Госдума РФ 20 сентября 2022 года одобрила поправки в законопроект, который ввел в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт", 28-летний IT-специалист из Астрахани Александр начал собирать вещи, чтобы вместе с женой покинуть Россию. Как рассказал молодой человек DW, они сразу поняли, что скоро объявят мобилизацию, поэтому сомнений в отъезде не было. Они немедленно отправились к нотариусу и оформили генеральную доверенность на родственников, чтобы те могли решать все юридические вопросы от их лица, а также вести доставшийся Кузину в наследство семейный бизнес в торговле.

21 сентября власти РФ объявили "частичную мобилизацию". В этот же день пара села в машину и отправилась в ближайшую к ним страну - Казахстан.

В Астрахани Александр работал бэкенд-разработчиком в крупном банке. По правилам компании, работать в ней удаленно из другой страны запрещено. Но начальство к отъезду сотрудника отнеслось лояльно, потому что надеялось, что он вернется в Россию. Молодой человек еще два месяца проработал на прежнем месте, но затем пришлось уволиться.

Очередь на КПП на границе Казахстана после объявления "частичной мобилизации" в России, сентябрь 2022 года Фото: DW

Точное число уехавших из РФ айтишников неизвестно

За первый месяц войны, по подсчетам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), из России уехало около 50-70 тысяч работников IT-сферы. При этом, по оценке министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, за весь 2022 год страну покинули 100 тысяч айтишников.

Официальной статистики числа уехавших работников технологической сферы нет, потому что многие работали и все еще работают на российские компании удаленно. Кроме того, как поделились с DW эксперты, понятие "айтишник" слишком широкое и многие трактуют его по-своему. Например, многие относят к ним тестировщиков, IT-аналитиков или даже дизайнеров, а кто-то ограничивает исключительно разработчиками и программистами.

Льготы положены только компаниям с госаккредитацией

Всего через четыре дня после начала войны - 28 февраля 2022 года - Максут Шадаев предложил освободить IT-специалистов от призыва в армию на срочную службу и предоставить им льготную ипотеку. Министр считал, что таким образом можно уменьшить растущий поток уезжающих из России IT-кадров. В начале марта президент Владимир Путин подписал указ о новых мерах по обеспечению ускоренного развития IT-отрасли, в который среди прочих вошла и отсрочка. Тогда же открылась и программа льготной IT-ипотеки под 5% годовых.

Однако у всех льгот есть одно важное условие - они распространяются исключительно на тех, кто работает в аккредитованных компаниях. Реестр таких компаний уже более 10 лет ведет Минцифры. После начала войны, по инициативе Шадаева, условия попадания в государственный реестр смягчили, а льготы расширили. Впрочем, позже в связи с ажиотажным спросом на аккредитацию условия пришлось снова ужесточать - например, включать в список стали лишь те компании, у кого доход от IT занимает 30% общего объема выручки.

Наконец, после объявления "частичной мобилизации" Минцифры предложило дать IT-специалистам от нее бронь. После этого Министерство обороны РФ выпустило заявление , что айтишникам из аккредитованных организаций мобилизация не грозит.

Большинство IT-компаний относились к отъездам айтишников лояльно

IT-специалист Николай работал как раз в одной из таких аккредитованных организаций. Однако после начала мобилизации он также решил на время уехать из России, и его компания отъезд одобрила, несмотря на то, что их работникам гарантировали бронь. Она сняла ему и другим сотрудникам жилье в Ереване, а также арендовала там офис.



26-летний айтишник прожил в Армении чуть меньше полугода, а затем вернулся в Россию. По его словам, большинство его коллег поступило так же, но кто-то решил остаться. "Опыт переезда помог мне понять, что нужно дорожить своей родиной, какая бы она ни была - она одна и ее никто не выбирает, тем более, когда это такая великая и могущественная страна как Россия", - рассказал молодой человек DW.

Через некоторое время Николай решил уволиться. По его словам, страха потерять льготы не было - он быстро трудоустроился в другую аккредитованную компанию в Петербурге.

Компании в РФ пытаются заманить к себе программистов ипотекой

IT-ипотека стала сегодня одним из самых главных факторов, которым компании заманивают к себе новых специалистов. Как рассказали DW некоторые участники рынка, на собеседованиях и при найме сотрудники отдела кадров в первую очередь подчеркивают наличие льгот: отсрочки от призыва, брони от мобилизации и возможности взять ипотеку. В первую очередь акцент на ипотеку делают для молодых людей с семьями.

26-летний программист из Петрозаводска Станислав - один из тех, кто Россию решил не покидать. Причиной тому стало наличие семьи - для переезда с ней нужны, как минимум, приличная финансовая подушка безопасности или иностранный работодатель, говорит Станислав. Из-за того, что многие начали уезжать из России, взлетели цены на авиабилеты и жилье за рубежом. Поэтому молодой человек счел переезд чистой воды авантюрой, в которую ввязываться не хотел.

Льготами программист интересуется активно. Работает Станислав в аккредитованной компании, поэтому он сразу же оформил себе бронь от мобилизации. Также его заинтересовала IT-ипотека, и он даже подавал на нее заявку, но, взвесив все ее плюсы и минусы, решил пока кредит не оформлять.

"Она распространяется только на новостройки. В то время я жил, мягко говоря, в не очень хороших условиях и хотелось поскорее переехать, а все новостройки которые были в том районе, где я бы хотел жить, должны были достроиться только в 2023-24 году, плюс еще год ушел бы на ремонт", - поделился Станислав.

IT-специалисты не верят в надежность льгот

В целом у айтишников отношение к льготам неоднозначное - они верят в их надежность лишь частично.

Александр так и не смог найти работу за границей, несмотря на то, что он прошел большое количество собеседований в европейские компании. О введении многочисленных послаблений в России для IT-специалистов он слышал много, но возвращаться не намерен. Пассивный доход сейчас ему приносит семейный бизнес, кроме того, его жена устроилась в казахстанскую компанию.

"Я не знаю ни одного человека, который бы вернулся в Россию из-за льгот. Знаю пару человек, которые воспользовались ипотекой, но они не уезжали из России. Возможно льготы действуют не как приманка, чтобы вернуть айтишников домой, а как средство удержания тех, кто не уехал", - заключил IT-специалист.

Николай говорит, что ему комфортно в России, поэтому у него нет никаких планов на переезд. При этом, к льготам, которые дает ему его работа, он относится в целом равнодушно, но признает, что они ненадежны: "В надежность ипотеки - верю, в надежность отсрочки - тоже верю, а в надежность брони от мобилизации сложно поверить. Все зависит от текущего состояния ситуации на СВО".

Станислав говорит, что считает льготы в целом "вкусными", но его смущает тот факт, что их легко потерять. Например, процент по ипотеке повышается, если айтишник уволился и перешел работать в компанию без аккредитации.

"В надежность брони от мобилизации сложно поверить" Фото: AP/dpa/picture alliance

Льготы в IT - приманка от государства

Основательница и CEO международной IT-рекрутинговой компании Lucky Hunter Татьяна Мельничук говорит, что любые меры для возвращения айтишников в условиях нестабильной политической ситуации и особенно угрозы мобилизации не способны повлиять на решение специалистов вернуться домой. Большинство из них понимают, что такие меры больше похожи на ловушку: "Любые, даже позитивные меры государства не способны гарантировать специалистам, что они будут в безопасности, поэтому такие меры могут только пустить пыль в глаза сомневающимся и немного успокоить тех, кто остался. Но для тех, кто покинул страну, это вряд ли что-то значит".

Иногда российские компании также не пускают айтишников за рубеж и ставят им условие - либо увольнение, либо работа в России. Например, судя по сообщениям СМИ, VK (бывшая Mail.ru) запретила сотрудникам работать на удаленке из-за границы, также поступили "Сбер" и "Лаборатория Касперского".

Айтишников отправляют на войну, несмотря на бронь

При этом есть случаи мобилизации в России IT-специалистов. В октябре 2022 года гендиректору и пяти сотрудникам IT-компании "РДЛ-Телеком" вручили повестки в военкомат, несмотря на то, что Минцифры предоставило им отсрочку, писал "Коммерсант". В мобилизационном пункте у них отобрали паспорта и военные билеты, а сотрудники военкомата заявили, что им "без разницы на все документы и госуслуги". Минцифры отправило военному комиссару правительственную телеграмму с подтверждением брони от мобилизации, но документы не приняли, а военком предложил айтишникам "жаловаться куда хотите". Компании пришлось решать проблему через суд.

20 октября 2022 года стало известно о гибели мобилизованного программиста "Райффайзенбанка" Тимура Измайлова в Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат погибшего Константин Ерохин, ему полагалась бронь, но в начале октября мужчину забрали в зону боевых действий. Вернуть программиста пытались правозащитники и родственники. В военный комиссариат было подано 7 жалоб, а также был подан иск в суд, но они не возымели успеха.

У брони от мобилизации на войну с Украиной нет законных оснований

В середине октября нынешнего года, как сообщил "Коммерсант" стало известно о случаях призыва на срочную службу специалистов из аккредитованных IT-компаний. Руководитель правозащитного проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин говорит, что чаще всего такие случаи связаны с неправильным оформлением документов со стороны работодателя или сотрудников: "Если отсрочки оформлены, то айтишников, насколько я знаю, не забирают".

Основатель и исполнительный директор правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов замечает, что отсрочка от обычного призыва в армию молодых айтишников закреплена в мартовском указе президента. А вот отсрочка от мобилизации IT-специалистов на войну не предусмотрена ни в законе, ни в указе президента. Она предоставляется лишь по договоренности между Минцифры и Минобороны, и в любой момент ее могут отменить. Кроме того, бронь сама по себе не освобождает от мобилизации, а лишь дает право на отсрочку при соблюдении определенных условий.

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