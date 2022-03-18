 Мэр Львова Садовый раскритиковал гуманитарные организации | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2022

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Украина

Мэр Львова Садовый раскритиковал гуманитарные организации

По словам Андрея Садового, Львов не справляется с наплывом беженцев. Международные организации не подготовились как следует на случай вторжения России в Украину, заявил он.

Беженцы во Львове

Беженцы во Львове

Мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовый обвинил международные гуманитарные организации в недостаточной подготовке на случай вооруженного вторжения России в Украину. "Ни одна международная организация не была подготовлена, хотя все уже полгода говорили о возможном российском нападении. Наверно потому, что западные аналитики говорили, что война продлится лишь два дня, и Украина будет без сопротивления оккупирована русскими", - сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном в субботу, 19 марта.

По словам Садового, международные организации по сей день не разработали эффективного плана на случай чрезвычайной ситуации. Львов, расположенный в 80 км от польской границы, с начала войны 24 февраля стал сборным пунктом для беженцев, дипломатов и корреспондентов. "В первые десять дней мы принимали всех беженцев, которые хотели остаться. Но теперь все гостиницы, молодежные общежития и квартиры переполнены", - сказал Садовый.

"Мы разместили людей почти в пятистах школах, спортзалах, театрах, культурных центрах. Уже при 200 тысячах человек наши мощности были исчерпаны. Но во Львовскую область прибыло еще столько же людей", - сообщил львовский градоначальник, добавив, что больше всего его город сейчас нуждается в деньгах, чтобы обеспечить людей продовольствием, медикаментами, домами-контейнерами, а также мобильными душами и туалетами.

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    Автор: Николай Пермяков


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