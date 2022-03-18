Мэр Львова Садовый раскритиковал гуманитарные организации

Мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовый обвинил международные гуманитарные организации в недостаточной подготовке на случай вооруженного вторжения России в Украину. "Ни одна международная организация не была подготовлена, хотя все уже полгода говорили о возможном российском нападении. Наверно потому, что западные аналитики говорили, что война продлится лишь два дня, и Украина будет без сопротивления оккупирована русскими", - сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном в субботу, 19 марта.

По словам Садового, международные организации по сей день не разработали эффективного плана на случай чрезвычайной ситуации. Львов, расположенный в 80 км от польской границы, с начала войны 24 февраля стал сборным пунктом для беженцев, дипломатов и корреспондентов. "В первые десять дней мы принимали всех беженцев, которые хотели остаться. Но теперь все гостиницы, молодежные общежития и квартиры переполнены", - сказал Садовый.

"Мы разместили людей почти в пятистах школах, спортзалах, театрах, культурных центрах. Уже при 200 тысячах человек наши мощности были исчерпаны. Но во Львовскую область прибыло еще столько же людей", - сообщил львовский градоначальник, добавив, что больше всего его город сейчас нуждается в деньгах, чтобы обеспечить людей продовольствием, медикаментами, домами-контейнерами, а также мобильными душами и туалетами.

Смотрите также:

Война в Украине - 18.03.2022 Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

Война в Украине - 18.03.2022 Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

Война в Украине - 18.03.2022 Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

Война в Украине - 18.03.2022 Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины. Автор: Николай Пермяков

