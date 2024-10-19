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Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" 5 человек и проект Ateo

Александра Иванова
19 октября 2024 г.

В числе новых "иноагентов" - журналисты Матвейченков и Илюхин, врач Волна, оппозиционный политик Константинов, член легиона "Свобода России" Барановский.

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Здание министерства юстиции РФ в Москве
Здание Минюста РФ в МосквеФото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance

Министерство юстиции РФ в пятницу, 18 октября, внесло в список "иностранных агентов" экономического обозревателя "Радио Свобода" Максима Матвейченкова, пишущего под псевдонимом Максим Блант, журналиста и политика из Архангельской области Сергея Илюхина, экс-политзаключенного, члена совета Форума свободной России Даниила Константинова, врача-травматолога Андрея Волну, добровольца проукраинского легиона "Свобода России" Алексея Барановского. Кроме того, в реестр попал медиапроект Ateo.

Критики войны РФ против Украины

Как следует из заявления Минюста, Андрей Волна, Алексей Барановский и Максим Матвейченков выступали против военного вторжения России в Украину. В то же время Барановский, Волна и Константинов якобы распространяли "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ", а Илюхин - "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике".

Что касается проекта Ateo, то он, с точки зрения властей РФ, "распространял недостоверную информацию" об их решениях и политике, а также сведения, направленные "на формирование негативного образа" ВС РФ, и выступал против войны в Украине. Новостной Telegram-канал Ateo Breaking, имеющий более 540 000 подписчиков, участвовал в создании и распространении материалов "иноагентов", утверждает Минюст.

Травматолог Андрей Волна в марте 2021 года подписал открытое письмо врачей с призывом обеспечить достойную медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному

Легион "Свобода России" признан в России террористической организацией и запрещен.

Суд в РФ не стал рассматривать жалобу публициста Понасенкова об "иноагентстве"

Между тем агентство ТАСС сообщило 19 октября, что Верховный суд России отказался рассматривать жалобу публициста и историка Евгения Понасенкова, который добивался исключения из реестра "иностранных агентов".

Как напоминает газета "Коммерсант", Понасенков и основанное им ООО "Первый научный" были внесены в реестр "иноагентов" в 2022 году. Историк пытался опротестовать это решение в Замоскворецком суде Москвы, но его иск был отклонен.

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