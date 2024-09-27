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Минюст РФ объявил "иноагентами" писателей и Центр "Досье"

Кирилл Шестаков
27 сентября 2024 г.

В обновленный Минюстом РФ список "иноагентов" вошел расследовательский Центр "Досье", а также писатели, культурологи и журналисты.

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Здание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФФото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance

Министерство юстиции РФ в пятницу, 27 сентября, внесло в реестр так называемых иностранных агентов Центр "Досье", который публикует расследования, в частности, о коррупции в России, российских спецслужбах и кремлевской пропаганде за рубежом.

В обновленный список Минюста также вошли: основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе, писатель и литературовед Александр Генис, культуролог Александр Эткинд, американский историк Юрий Фельштинский, писатель и журналист Сергей Гуляев.

Издательство Freedom Letters, основанное Урушадзе, публикует "тексты, запрещенные в РФ", говорится на сайте проекта. 

Александр Эткинд - культуролог, известный своими исследованиями по российской интеллектуальной истории. В числе последних его книг - "Россия против современности", написанная после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Юрий Фельштинский известен своими книгами о влиянии спецслужб на российскую политику. Один из его самых известных текстов - "ФСБ взрывает Россию", написанный в соавторстве с Александром Литвиненко - бывшим сотрудником ФСБ, который был отравлен в Лондоне в 2006 году.

Александр Генис - российский писатель и журналист, эмигрировавший в США в 1977 году. Более 40 лет он сотрудничает с "Радио Свобода".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Этот закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов".

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