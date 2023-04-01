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Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский
Максим Покровский (фото из архива)Фото: Elena Deyno/Projekt "After Russia"
ОбществоРоссия

Минюст РФ признал "иноагентом" музыканта Максима Покровского

Павел Мыльников
8 мин. назад

Рок-музыкант открыто поддерживал Украину и "негативно высказывался" в отношении граждан РФ, заявили в Минюсте. В список "иноагентов" внесен и глава Союза журналистов Карелии Чентемиров.

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Министерство юстиции России в пятницу, 31 марта, пополнило список "иностранных агентов". В перечень внесены лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский, новосибирский политик и автор русскоязычного YouTube-канала "Популярная политика" Сергей Бойко, а также председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров.

По версии Минюста, музыкант, живущий за пределами РФ, открыто поддерживал Украину в том числе сбором средств, активно взаимодействовал с иностранными структурами, а также "негативно высказывался" в отношении граждан России. Бойко же "дискредитировал идеи служения Отечеству" и "формировал отрицательное отношение к военной службе", указало ведомство.

Кроме того, реестр "иноагентов" пополнили проект "Теплица социальных технологий", который, по версии властей РФ, "дискредитировал российскую армию", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия", выступающее за немедленное прекращение военного вторжения России в Украину.

Власти РФ насчитали в стране более 600 "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены свыше 600 организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

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