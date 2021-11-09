 Минск: участник штурма Капитолия в США просит убежище в Беларуси | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.11.2021

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Мир

Минск: участник штурма Капитолия в США просит убежище в Беларуси

Американец Эван Ньюман сообщил белорусскому телевидению, что уехал в Украину, скрываясь от правосудия по делу о беспорядках в столице США, однако якобы заметил слежку СБУ и решил просить политубежище в Беларуси.

Штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января, попросил политическое убежище в Беларуси. Об этом государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил в репортаже про американца, показанном в понедельник, 8 ноября.

По словам Ньюмана, на родине в его отношении открыто 6 дел. Уроженец Калифорнии рассказал, что нанятый адвокат рекомендовал ему уехать в Европу. Американец в марте прилетел в Италию, а затем через Швейцарию, Германию и Польшу добрался до Украины, отмечается в репортаже.

ГосТВ Беларуси сообщило о слежке за американцем со стороны СБУ

После 4 месяцев жизни в Житомире Ньюман якобы заметил за собой слежку со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и решил покинуть страну. Гражданин США был задержан белорусскими пограничниками в середине октября при попытке перейти на территорию республики.

Голос переводчика в репортаже наложен поверх голоса Ньюмана, поэтому проверить точность формулировок американца не представляется возможным.

По данным американского издания California News Times, Ньюмана подозревают в нападении, сопротивлении и создании препятствий сотрудникам полиции, воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, а также в насильственном вторжении и незаконных действиях на территории Капитолия.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

Федеральное бюро расследований США открыло не менее 160 дел по факту штурма Капитолия. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту и попытались добиться его импичмента, однако Сенат оправдал республиканца.

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    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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