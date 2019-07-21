Минобороны Украины критикуют за туфли на шпильках для курсанток

Вице-спикер Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" ("ЕС") Елена Кондратюк потребовала от Минобороны Украины провести служебное расследование и доложить парламенту, почему курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко должны маршировать в обуви на высоких каблуках во время парада по случаю Дня независимости 24 августа на Крещатике. При этом депутаты от фракции "ЕС" в пятницу, 1 июля, вручили туфли на шпильках главе министерства обороны Андрею Тарану и - заочно - президенту Украины, верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

"Лютый треш"

"Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?" - сказала Кондратюк, выступая в парламенте. В свою очередь депутат от оппозиционной "ЕС" Ирина Геращенко, вручив туфли Тарану, написала в Facebook: "Пусть сходят в них на парад".

Геращенко: Это - не равенство! Это - унижение!

Скандал вспыхнул после того, как министерство обороны Украины разместило в Facebook фотографии с курсантками, готовящимися к параду на высоких каблуках.

Советница главнокомандующего вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова позднее заявила, что обувь - "устойчивая", а высота каблуков - всего 5,4 см. Тендер на пошив обуви должен был быть объявлен 5 июля.

Нововведение вызвало насмешки и критику. "Сначала подумала, что это фейк... Мужчины пойдут в берцах. Это - не равенство! Это - унижение!" - написала Ирина Геращенко.

Общественная организация "Женское ветеранское движение" выступила со специальным заявлением, назвав происходящее "лютым стыдом".

Минобороны заменит обувь

В итоге министерство обороны Украины согласилось заменить туфли на высоких каблуках другой обувью. Об этом сообщила в Facebook 2 июля депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Марина Бардина.

Она добавила, что оборонное ведомство Украины будет работать над гендерным равенством в вооруженных силах.

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