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Фото: Alex Salcedo/Addictive Stock/IMAGO
ПолитикаУкраина

МО Украины отрицает закупку продуктов по завышенным ценам

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В военном ведомстве Украины назвали сообщения СМИ о закупке по ценам выше рыночных "умышленной манипуляцией". Министерство обратится в СБУ с просьбой провести расследование.

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Министерство обороны Украины отрицает закупку продовольствия для вооруженных сил по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах. "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в комментарии Минобороны Украины, выложенном на странице ведомства в Facebook в воскресенье, 22 января.

В документе также сообщается, что военное ведомство передаст в Службу безопасности Украины (СБУ) материалы "для проведения расследования распространения заведомо ложной информации, наносящей вред интересам обороны в особенный период".

Отмечается также, что министр обороны Алексей Резников накануне лично обратился к председателю комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Внутренний аудит

Министерство обороны Украины также подчеркнуло, что у него - "нулевая толерантность к коррупции". "Будет проведен внутренний аудит процесса и результатов закупок продовольственных услуг. В случае нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут привлечены к ответственности по закону", - указывается в комментарии военного ведомства.

Государственная аудиторская служба Украины уже проводит проверку в отношении министерства обороны, изучая закупки продуктов питания.

Ранее издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает, к примеру, яйца по 17 гривен за штуку при розничной цене в сети магазинов "Сильпо" в Киеве 7 гривен, картофель - по 22 гривны за килограмм вместо 8-9 гривен, как в магазине. Журналисты сослались на договор об организации питания военнослужащих в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, который оборонное ведомство заключило 23 декабря 2022 года с ООО "Актив компани". Уставной капитал этой фирмы - 1000 гривен, тогда как сумма контракта превышает 13 млрд гривен, отметило издание.

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