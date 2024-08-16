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МО РФ заявило об отражении удара 12 ATACMS по мосту в Крым

Евгений Жуков
16 августа 2024 г.

Минобороны России заявило, что ночью по Крымскому мосту были выпущены 12 ракет ATACMS. Ведомство утверждает, что все они были сбиты.

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Крымский мост (фото из архива)
Крымский мост (фото из архива)Фото: AP/dpa/picture alliance

Министерство обороны РФ утверждает, что минувшей ночью была отражена массированная ракетная атака ВСУ по Крымскому мосту. В результате средствами ПВО были сбиты все выпущенные по мосту 12 ракет ATACMS, заявило ведомство в пятницу, 16 августа, не предоставив никаких подтверждений.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", из-за ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение четырех часов, движение возобновилось только утром, в пробках с обеих сторон скопилось около 2300 автомобилей.

По сведениям "Крымского ветра", в окрестностях Керчи в аннексированном Крыму зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат. Жители Керчи рассказывали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA.

Ранее в тот же день российское Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены пять БПЛА самолетного типа, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Украинская сторона не комментировала ракетную атаку по мосту.

Роль Крымского моста для снабжения войск РФ

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину западные наблюдатели и военные эксперты неоднократно указывали на важную роль Крымского моста для снабжения ВС РФ. Однако в начале мая украинское OSINT-агентство Molfar объявило, изучив спутниковые снимки, что из-за атак ВСУ Россия перестала использовать мост для снабжения своих войск.

По данным аналитиков, РФ начала отказываться от использования Крымского моста в военных целях после 17 июля 2023 года, когда несколько пролетов моста были разрушены в результате атаки надводных беспилотников ВСУ.

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