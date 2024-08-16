МО РФ заявило об отражении удара 12 ATACMS по мосту в Крым

Минобороны России заявило, что ночью по Крымскому мосту были выпущены 12 ракет ATACMS. Ведомство утверждает, что все они были сбиты.

Министерство обороны РФ утверждает, что минувшей ночью была отражена массированная ракетная атака ВСУ по Крымскому мосту. В результате средствами ПВО были сбиты все выпущенные по мосту 12 ракет ATACMS, заявило ведомство в пятницу, 16 августа, не предоставив никаких подтверждений.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", из-за ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение четырех часов, движение возобновилось только утром, в пробках с обеих сторон скопилось около 2300 автомобилей.

По сведениям "Крымского ветра", в окрестностях Керчи в аннексированном Крыму зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат. Жители Керчи рассказывали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA.

Ранее в тот же день российское Минобороны сообщило, что над акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены пять БПЛА самолетного типа, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Украинская сторона не комментировала ракетную атаку по мосту.

Роль Крымского моста для снабжения войск РФ

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину западные наблюдатели и военные эксперты неоднократно указывали на важную роль Крымского моста для снабжения ВС РФ. Однако в начале мая украинское OSINT-агентство Molfar объявило, изучив спутниковые снимки, что из-за атак ВСУ Россия перестала использовать мост для снабжения своих войск.

По данным аналитиков, РФ начала отказываться от использования Крымского моста в военных целях после 17 июля 2023 года, когда несколько пролетов моста были разрушены в результате атаки надводных беспилотников ВСУ.