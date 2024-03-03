Минобороны РФ: Крым был атакован ночью 38 украинскими БПЛА

Российское военное ведомство уверяет, что все беспилотники удалось сбить. Между тем крымские паблики сообщали о взрывах ночью в районе нефтебазы в Феодосии. Крымский мост на некоторое время был закрыт для транспорта.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 3 марта аннексированный Крым был атакован 38 украинскими дронами. "Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении ведомства рано утром в воскресенье, 3 марта.

Однако ряд крымских пабликов сообщали ночью о взрывах в Феодосии, произошедших в районе нефтебазы. "Мощный хлопок в небе над Феодосией, затем второй, на Крымском орут сигнализации", - написано в одном из таких около 2 часов ночи по местному времени.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто", - уточнил Telegram-канал "Крымский ветер", опубликовав несколько скринов и частных видеосъемок последствий попаданий дронов с комментарием "Феодосийцы продолжают обсуждать, рассказывают о дыме в районе набережной и пострадавшем водителе". Украинские военные пока не комментировали ночную атаку на оккупированный Крым.

Попадание в жилой дом в Санкт-Петербурге

Власти РФ и жители ряда российских городов регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. Так, 2 марта предположительно один из дронов врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. В километре от дома, в который якобы попал беспилотник, находится нефтебаза, принадлежащая компании "Роснефть". "Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы," - сообщили власти, не указывая причину взрыва. Между тем в местных пабликах со ссылкой на очевидцев сообщалось об атаке или падении сбитого дрона.

Позже городской комитет по здравоохранению сообщил, что в результате "происшествия на Пискаревском проспекте" медицинская помощь потребовалась шести жителям, среди которых - 92-летняя женщина, которая была госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

Число жертв атаки РФ на Одессу возросло до десяти

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ на Одессу в ночь на 2 марта, возросло до десяти человек, сообщили утром 3 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, рядом с телом женщины найден погибший младенец в возрасте менее 1 года. Спасатели продолжают разбор завалов.

Накануне утром из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон, спасатели достали тело ребенка в возрасте, как указывается, от 3 до 5 лет. Позже в субботу спасатели сообщили еще о пяти погибших. Ранее вечером 2 марта под завалами нашли тела 3-месячного ребенка и его матери. В Одессе и области объявлен траур.

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