Минобороны ФРГ: В Украине нет германских танковых экипажей

Министерство обороны Германии в телефонном разговоре с DW в воскресенье, 24 сентября, опровергло распространяемую российскими государственными СМИ информацию о том, что в зоне военных действий в Украине якобы был уничтожен немецкий танк Leopard "с экипажем из бундесвера".

"В Украине нет германских танковых экипажей", - подчеркнул один из официальных представителей Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос DW.

23 сентября в российских СМИ появились сообщения о том, что "разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из Вооруженных сил Германии". Источником этих сведений выступал некий "командир разведгруппы, действующий на запорожском направлении".

Как пишут российские госиздания, этот "разведчик", который "хорошо знает немецкий", утверждает, что весь экипаж уничтоженного танка Leopard погиб, а тяжело раненый механик-водитель, когда увидел российских военных, стал кричать: "Nicht schießen" ("Не стреляйте". - Ред.). Именно этот "механик" якобы и рассказал, что он - "военнослужащий бундесвера" и весь экипаж танка был "из одной роты". Позже "механик" скончался от потери крови.

Военная помощь Германии Украине

Как указывается на сайте Минобороны Германии , ФРГ поддерживает Украину поставками вооружения и оборудования - из запасов бундесвера и посредством поставок промышленности, финансируемых за счет программы Ertüchtigungsinitiative, которая позволяет помогать лицам на местах нести ответственность за собственную безопасность.

К сегодняшнему дню в рамках этой программы Украине было передано Германией 20 танков Leopard 1A5 и 18 танков Leopard 2A6.

Распространение в России фейков о войне

В середине сентября журналисты "Медузы", The Bell и "Важных историй" опубликовали совместное расследование деятельности пропагандистской организации АНО "Диалог", занимающейся распространением фейков о войне РФ против Украины на бюджетные средства. Только в 2023 году финансирование деятельности этой организации составило 9 млрд рублей, следует из материала.

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