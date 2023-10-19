МО Финляндии не позволило трем россиянам купить недвижимость

Сделки по продаже недвижимости россиянам заблокировало Министерство обороны Финляндии. В ведомстве посчитали, что покупка данных объектов могла создать угрозу для нацбезопасности страны.

Министерство обороны Финляндии заблокировало три сделки по продаже недвижимости в стране гражданам России, говорится сообщении, выложенном на сайте ведомства в четверг, 19 октября. Решение о запрете сделок утвердил глава Минобороны Антти Хакканен.

Как следует из сообщения, ведомство заблокировало покупку двух объектов в общине Руоколахти в провинции Южная Карелия, недалеко от границы с Россией, а также объект в городе Китеэ. Две сделки должны были совершить частные лица, а третью - компания. "Частные лица и бенефициары компании являются гражданами России", - отмечается в сообщении.

Угроза национальной безопасности

В Минобороны Финляндии пояснили, что покупка этой недвижимости "могла препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности".

Финское издание Yle отмечает, что решение принято на основе принятого в 2020 году закона, согласно которому, покупателям не из Евросоюза требуется для покупки недвижимости специальное разрешение от министерства обороны.

В начале октября министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство планирует облегчить возможность изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Она назвала ситуацию "патовой", поскольку из-за действующих в связи с российской агрессией против Украины ограничений на въезд в Финляндию власти "не могут официально передать оповещение российским владельцам недвижимости". Yle также отмечало, что российские владельцы недвижимости "все чаще пренебрегают своими обязательствами", то есть не платят налоги и не оплачивают счета.

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