 Минюст РФ внес Венедиктова и Кара-Мурзу в список ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2022

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Россия

Минюст РФ внес Венедиктова и Кара-Мурзу в список "иноагентов"

Еще восемь человек объявлены в России СМИ-"иноагентами". Политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза попали в реестр физлиц-"иноагентов".

Бывший главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов (фото из архива)

Министерство юстиции России внесло еще восемь человек в перечень СМИ, выполняющих функции "иностранных агентов", а также двух человек в список физических лиц-"иноагентов". Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

СМИ-"иноагентами" признаны бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, журналисты Алескандр Невзоров и Сергей Пархоменко, сотрудники "Радио Свобода" Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

В реестр физлиц-"иноагентов" включены оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. Ранее в тот же день Басманный суд арестовал Кара-Мурзу до 12 июня по делу о "фейках" про российскую армию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В России могут ввести единый список "иноагентов"

Закон об "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. С тех пор в списки "иноагентов" попали около 400 организаций и физических лиц. Список физлиц-"иноагентов" запущен в начале апреля, он стал четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". 21 апреля в Госдуме сообщили о законопроекте, который призван объединить эти четыре списка в единый реестр.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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