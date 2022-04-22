Минюст РФ внес Венедиктова и Кара-Мурзу в список "иноагентов"

Министерство юстиции России внесло еще восемь человек в перечень СМИ, выполняющих функции "иностранных агентов", а также двух человек в список физических лиц-"иноагентов". Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 22 апреля.

СМИ-"иноагентами" признаны бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, журналисты Алескандр Невзоров и Сергей Пархоменко, сотрудники "Радио Свобода" Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

В реестр физлиц-"иноагентов" включены оппозиционные политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза. Ранее в тот же день Басманный суд арестовал Кара-Мурзу до 12 июня по делу о "фейках" про российскую армию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В России могут ввести единый список "иноагентов"

Закон об "иностранных агентах" действует в России с 2012 года. С тех пор в списки "иноагентов" попали около 400 организаций и физических лиц. Список физлиц-"иноагентов" запущен в начале апреля, он стал четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". 21 апреля в Госдуме сообщили о законопроекте, который призван объединить эти четыре списка в единый реестр.

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