 Министр труда Австрии уходит в отставку из-за обвинений в плагиате | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2021

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Европа

Министр труда Австрии уходит в отставку из-за обвинений в плагиате

Кристине Ашбахер заявила, что уходит в отставку с министерского поста для защиты своей семьи. Обвинения в плагиате в ее научных работах она отрицает.

Экс-министр труда Австрии Кристине Ашбахер

Экс-министр труда Австрии Кристине Ашбахер

Австрийский министр труда, семьи и молодежи Кристине Ашбахер уходит в отставку из-за обвинений в плагиате. Как заявила Ашбахер в субботу, 9 января, к такому шагу ее вынудило предосуждение со стороны СМИ и политических сторонников.

Этому предшествовал ряд громких обвинений со стороны 37-летнего специалиста по медиаведению Штефана Вебера, известного в Австрии как "охотник за плагиатом". В серии публикаций в своем "Блоге за научную честность" Вебер утверждал, что в научных работах Ашбахер содержится плагиат и сфальсифицированные цитаты, а также упрекал ее в недостаточном знании немецкого языка. Речь шла о ее дипломной работе, написанной в 2006 году в Вене, и о докторской работе, которую Ашбахер защитила в августе 2020 года в Техническом университете Братиславы в Словакии. В качестве доказательства Вебер предлагал отсканированные фрагменты этих работ.

Ашбахер отвергает обвинения

Ашбахер, представляющая правящую консервативную Австрийскую народную партию (ÖVP), членом которой является и канцлер Австрии Себастьян Курц, категорически отвергла все обвинения, утверждая, что научные работы написаны в полном соответствии с необходимыми стандартами. По ее словам, она уходит в отставку, чтобы защитить свою семью от враждебного отношения и оскорблений.

Кто сменит Ашбахер на министерском посту, должно стать известно 11 января. Канцлер Австрии Себастьян Курц поблагодарил ее за работу в период коронакризиса.

Плагиат у немецких политиков

Ранее, в ноябре 2020 года, из-за обвинений в плагиате была вынуждена отказаться от научной степени министр по делам семьи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

В апреле 2012 года обвинения в плагиате были выдвинуты против тогдашнего министра образования ФРГ Аннете Шаван (Annette Schavan). В 2013 году Университет Дюссельдорфа лишил ее кандидатской степени, после чего Шаван ушла в отставку.

Экс-министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг

Карл-Теодор цу Гуттенберг

В 2011 году по аналогичным причинам завершил политическую карьеру и уехал из ФРГ в США тогдашний министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg).

В мае 2011 года на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации член президиума Свободной демократической партии Германии (СвДП) Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) сделала заявление о том, что немедленно уходит в отставку со всех занимаемых ею политических постов. Кроме прочего, она перестала тогда исполнять обязанности заместителя председателя Европейского парламента и председателя фракции СвДП в Европарламенте.

Плагиат у российского депутата

В России в 2019 году был вынужден отказаться от ученой степени кандидата технических наук депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Москвичев. Плагиат в его диссертации обнаружили эксперты сетевого сообщества "Диссернет". Политическую карьеру Москвичев продолжил.

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    Автор: Ксения Сафронова


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