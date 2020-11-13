Немецкий министр вынуждена отказаться от ученой степени

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффей (Franziska Giffey) на фоне выдвинутых против нее обвинений в плагиате отказывается от своей степени кандидата наук. Это решение она приняла ради того, "чтобы оградить свою семью, свою политическую работу и свою партию (Социал-демократическую партию Германии. - Ред.) от дальнейшего ущерба", указала политик в письме, направленном в Свободный университет Берлина (СУ) в пятницу, 13 ноября.

При этом она отметила, что хочет продолжить работу на посту федерального министра, а также баллотироваться на пост председателя земельного отделения СДПГ в Берлине на съезде партии, запланированном на конец ноября. В то же время Гиффей подчеркнула, что писала свою диссертацию "честно и добросовестно" и полагается на заключение Свободного университета, согласно которому аннулирование ее ученой степени было бы "несоразмерным" (допущенным в ее работе погрешностям. - Ред.).

В августе 2019 года Гиффей пообещала отказаться от министерской должности в случае аннулирования ее кандидатской степени. Однако Свободный Университет Берлина не стал отзывать ученую степень Гиффей, ограничившись вынесением ей предупреждения. Это решение вуза было встречено шквалом критики, после чего университет 6 ноября объявил о том, что пересмотрит его.

Представитель СУ 13 ноября подтвердил, что вуз получил письмо Франциски Гиффей и "принял его к сведению".

Какие немецких политиков обвиняли в плагиате

Скандал вокруг диссертации министра по делам семьи Германии - не единственный в своем роде. Из-за обвинений в плагиате при написании кандидатских диссертаций несколько известных политиков ФРГ за последние годы были вынуждены оставить свои посты. Самый известный в этом списке - член Христианско-социального союза Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg), на момент выявления плагиата в 2011 году являвшийся министром обороны страны.

Цу Гуттенберг был чрезвычайно популярным молодым политиком. Некоторые эксперты даже полагали, что он может стать следующим канцлером. Однако после скандала с плагиатом цу Геттенберг завершил политическую карьеру и уехал на несколько лет в США.

В августе 2020 года немецкие СМИ сообщили о том, что политик защитил диссертацию в Великобритании и снова обладает ученой степенью. Сам он тогда сказал журналистам, что сделал это для себя "и уж точно не ради политического камбэка".

Обвинения в плагиате против Аннете Шаван и Сильваны Кох-Мерин

В апреле 2012 года обвинения в плагиате были выдвинуты против тогдашнего министра образования ФРГ Аннете Шаван (Annette Schavan). В 2013 году Университет Дюссельдорфа лишил ее кандидатской степени, после чего Шаван ушла в отставку. В 2014 году она попыталась оспорить аннулирование своей ученой степени в суде, однако проиграла процесс. С июля 2014 года по июнь 2018 года Шаван была послом ФРГ в Ватикане.

В мае 2011 года на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации член президиума Свободной демократической партии Германии (СвДП) Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) сделала заявление о том, что немедленно уходит в отставку со всех занимаемых ею политических постов. Кроме прочего, она перестала тогда исполнять обязанности заместителя председателя Европейского парламента и председателя фракции СвДП в Европарламенте.

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