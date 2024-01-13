Фезер призвала допустить Израиль к хоккейным соревнованиям

"Исключение из числа участников именно израильской команды, которая является объектом угроз, - не что иное, как капитуляция перед ненавистью", - заявила Нэнси Фезер.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в сферу ответственности которой входят также вопросы спорта, призвала Международную федерацию хоккея (IIHF) пересмотреть свое решение об отстранении сборной Израиля от международных соревнований. IIHF должна "полностью отменить исключение Израиля" и "обеспечить прозрачность в вопросе о том, как могло быть принято это ошибочное решение", - заявила политик в интервью таблоиду Bild в субботу, 13 января.

10 января Международная федерация хоккея обнародовала заявление , в котором говорилось следующее: "После тщательного рассмотрения Совет IIHF принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата мира Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях IIHF".

Война, которую Израиль ведет против террористической организации ХАМАС, не упоминалась в документе напрямую. Вместо этого отмечалось, что "в соответствии с обязанностью заботиться о защите всех участников соревнований (...) IIHF решила ограничить участие национальной сборной Израиля в соревнованиях до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) не смогут быть гарантированы".

"Исключение из числа участников именно израильской команды, которая является объектом угроз, - это не что иное, как капитуляция перед ненавистью. Учитывая нынешние угрозы в адрес евреек и евреев во многих странах, это посылает разрушительный сигнал", - подчеркнула Фезер в интервью Bild.

"Спорт должен быть на стороне Израиля"

С ее точки зрения, "спорт должен показать, что он стоит на стороне еврейских спортсменов". В то же время "безопасность израильской хоккейной команды и всех остальных команд должна быть гарантирована благодаря высоким мерам безопасности и максимально безопасным местам проведения соревнований".

Ранее Немецкий хоккейный союз (DEB) выразил сожаление по поводу временного отстранения представителей Израиля от международных хоккейных соревнований. "Мы ошеломлены тем, что команды Израиля не смогут принять участие в предстоящих турнирах", - говорится в заявлении DEB. Через несколько часов после обнародования заявления IIHF Федерация хоккея Израиля объявила, что опротестует это решение в Международном спортивном арбитражном суде (CAS).

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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