Грант Шаппс отменил визит в Одессу из-за утечки данных

Визит был отменен, поскольку Москве стало известно о планах поездки Шаппса, пишет газета The Sunday Times. Ранее сообщалось, что Россия глушила спутниковый сигнал его самолета, когда тот летел близ Калининграда.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в ходе визита в Украину отказался от запланированной на 8 марта поездки в Одессу по соображениям безопасности, сообщила в воскресенье, 17 марта, британская газета The Sunday Times , корреспонденты которой сопровождали делегацию Шаппса.

Грант Шаппс прибыл в Киев 7 марта, чтобы объявить о выделении 325 млн фунтов стерлингов для закупки более 10 тысяч дронов для вооруженных сил Украины (ВСУ). В состав британской делегации входил и главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Тони Радакин. Однако Шаппс прервал визит в Украину после того, как британская разведка предупредила его, что россиянам стало известно о его намерении посетить Одессу.

Российский ракетный удар по Одессе

За день до запланированного прибытия Гранта Шаппса в Одессу по этому городу ударила российская ракета. Это произошло во время совместного визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате удара погибли пять человек.

Шаппс резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина. "Путин продемонстрировал, что он бесцеремонный, неразборчивый и беспардонный", - сказал министр, указав, что Путин "опасно близко подошел к убийству двух западных лидеров, при этом не важно, намеренно или случайно".

Недавно стало также известно, что во время возвращения Шаппса с маневров Stedfast Defender в Польше, Россия заглушила спутниковый сигнал его самолета, когда тот летел близ российской Калининградской области.

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