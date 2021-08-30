Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

Министр обороны Израиля Бени Ганц вечером в воскресенье, 29 августа, встретился в Рамалле с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом. Как передала в своем новостном выпуске Израильская общественная радиовещательная корпорация (IPBC), первая с 2010 года официальная встреча подобного уровня продолжалась 2,5 часа, из них 40 минут политики провели с глазу на глаз.

Махмуд Аббас

"Они говорили о том, какая ситуация складывается в области безопасности и экономики на Западном берегу и в секторе Газа", - отмечается в заявлении, опубликованном канцелярией Ганца. Тот заверил Аббаса, что Израиль примет меры для укрепления экономического положения.

Стороны затронули вопросы безопасности

Израильский министр обороны уточнил в Twitter, что в ходе встречи были затронуты также проблемы политики безопасности и социальные аспекты, касающиеся жизни мирного населения.

"Мы договорились продолжить дальнейшее общение по вопросам, которые были подняты во время встречи", - добавил Бени Ганц.

Премьер санкционировал встречу

Вернувшийся из Вашингтона премьер-министр Нафтали Беннет был заранее проинформирован о встрече и санкционировал ее.

Прямые переговоры израильтян и палестинцев были прерваны в 2014 году.

Аббас заявил об отсрочке всеобщих выборов

Ранее, в апреле, глава Палестинской национальной автономии Аббас заявил, что не будет проводить намечавшиеся на 22 мая всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.

Ряд наблюдателей тогда высказал мнение, что спор о праве на голосование в Восточном Иерусалиме использовался палестинским руководством как повод не устраивать выборы, так как Аббас и его окружение боялись потерпеть поражение. Как напоминало агентство dpa, до этого президентские выборы в ПНА состоялись в 2005 году, парламентские - в 2006 году.

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