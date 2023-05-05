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На полигоне в Саксонии-АнхальтФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Писториус проинспектировал подготовку украинских солдат

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Борис Писториус вместе с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном посетил базу тренировки украинских солдат в Клице. "Будем поддерживать Украину всем, чем можем - столько, сколько потребуется", - указал министр ФРГ.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его датский колега Троэльс Лунд Поульсен в пятницу, 5 мая, посетили базу тренировки украинских солдат в Клице (Саксония-Анхальт). Берлин будет поддерживать вас "всем, чем можем - столько, сколько потребуется", заверил украинцев глава Минобороны Германии. .

Немецкие и датские военнослужащие готовят украинских солдат к применению и обслуживанию в полевых условиях боевых танков Leopard 1 A5. Писториус подчеркнул высокий уровень мотивации украинцев и их большую приверженность делу. По его словам, программа бучения является примером поддержки в многонациональных рамках, а также сотрудничества между вооруженными силами и промышленностью.

Германия финансирует переоборудование около 100 Leopard 1 A5

"Вместе с Данией и Нидерландами Германия финансирует переоборудование около 100 машин Leopard 1 A5 из промышленных запасов", - отметил министр. Это еще один сигнал о единстве поддержки Украины в отражении агрессии России, добавил он.

В Саксонии-Анхальт будет также проводиться обучение украинских военнослужащих обращению с боевой машиной пехоты Marder. Учебный центр бундесвера в этой федеральной земле является важнейшим в Германии пунктом Миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих (EU Military Assistance Mission - EUMAM).

На сегодняшний день тренировки там прошли более 3 000 украинских солдат. Как ожидается, к концу года этот показатель возрастет до 9 000.

Писториус: Вопрос о приеме Украины в НАТО решится после войны

Ранее, 21 апреля, Писториус заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято лишь после окончания войны, развязанной против нее Россией. Для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, "но сейчас не время для принятия подобных решений", заявил министр в эфире ZDF. Сначала необходимо "отразить это нападение" и только потом, "в новое время, надо хорошо продумать данный шаг", подчеркнул глава германского Минобороны. Вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", добавил Борис Писториус.

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