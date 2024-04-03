Министр обороны Франции впервые с 2022 года позвонил Шойгу

Министр осудил теракт в "Крокусе" и подчеркнул, что нет никаких данных, указывающих на причастность Украины к атаке.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу впервые с октября 2022 года. Об этом сообщает издание Le Monde в среду, 3 апреля, со ссылкой на французское военное ведомство. Минобороны России о переговорах не сообщало.

Лекорню в разговоре с Шойгу осудил теракт в "Крокус Сити Холле", ответственность за который на себя взяли боевики "Исламского государства", и выразил солидарность Франции с жертвами террористов и их семьями, сообщили в Минобороны Франции.

Кроме того, министр вновь подчеркнул, что Франция не располагает информацией, позволяющей установить связь между этим терактом и Украиной, и призвал Россию "прекратить любую эксплуатацию".

"Министр также безоговорочно осудил агрессивную войну, которую Россия развязала в Украине, и напомнил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент", - сообщили во французском ведомстве.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар.

Жертвами этого теракта стали 144 человека, 551 человек пострадал. 26 марта глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что Москва получила от США информацию о подготовке теракта, отметив, что эти сведения носили "общий характер". 2 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также заявил, что предоставленная США информация была общей и не позволила определить всех участников теракта в "Крокус Сити Холле".

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