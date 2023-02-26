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Обмеление реки Гаронна во Франции (август 2022 года, Alain Pitton/NurPhoto)Фото: Alain Pitton/NurPhoto/picture alliance
Природа и окружающая средаФранция

Министр: Франция должна начать экономить воду

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам Кристофа Бешю, Франция должна начать экономить воду в связи с тем, что все показатели обеспечения этим ресурсом в предстоящий сельскохозяйственный период - "на тревожной отметке".

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Франция должна начать экономить воду в связи с тем, что все показатели обеспечения этим ресурсом в предстоящий сельскохозяйственный период - "на тревожной отметке". Об этом заявил министр экологических преобразований Франции Кристоф Бешю в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном в субботу, 25 февраля. Бешю указал, что 27 февраля проведет совещание с территориальными префектами. "Если сейчас следует издать приказы об ограничениях, чтобы обеспечить сохранение водных ресурсов, необходимых этим летом, сделайте это", - призвал он.

Министр уточнил, что из-за засухи в 2022 году уровень грунтовых вод держался на низкой отметке. До февраля осадков было мало, а в затем дожди оказались менее интенсивными, чем обычно.  "Этот февраль - самый засушливый с 1959 года", - отметил Бешю.

В начале марта будет создана межминистерская рабочая группа по контролю за ситуацией. В четырех департаментах введены ограничения на использование воды, еще в десяти установлено специальное наблюдение.

Британские эксперты спрогнозировали экстремальные погодные явления в 2023 году

В конце декабря 2022 года национальный фонд Великобритании предупредил, что в 2023 году такие природные явления, как штормы, засуха и жара, станут нормой в целом ряде регионов связи с изменением климата.

В 2022 году из-за жаркого лета и малого количества осадков в Великобритании пересохли многие реки, что нанесло ущерб посевам и привело к лесным пожарам. Кроме того, около 50 процентов саженцев погибли в графствах Кембриджшир и Оксфордшир. Многие регионы Франции также пережили сильнейшую засуху.

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