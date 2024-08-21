Министр экономики ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку

Обязательства перед Украиной должны быть выполнены вне зависимости от того, удастся ли странам G7 выделить Киеву обещанный кредит в 50 млрд долларов, считает Роберт Хабек.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) обещает дальнейшую поддержку Украине вне зависимости от того, удастся ли странам "большой семерки" (G7) выделить Киеву обещанный кредит в 50 миллиардов долларов. Обязательства перед Украиной должны быть выполнены "без каких-либо "если" и "но", сказал Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediagruppe, опубликованным в среду, 21 августа.

Если кредит не будет выдылен, поддержка "должна быть обеспечена другими способами", заявил министр. Хабек подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а затем оплачены из средств G7.

Министр уверен, что оборонительная борьба Украины имеет историческое измерение и войдет в учебники по истории этого столетия. Германия, подчеркнул Хабек, не оставит Украину на произвол судьбы, даже если США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах прекратят поддержку Киева.

Кредит с обеспечением доходами от российских активов

В июне страны "большой семерки" подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов. Около половины суммы могут предоставить государства-члены Европейского Союза, вторую половину - другие страны G7.

Однако до сих пор идут споры о том, что произойдет, если активы будут разморожены, - например, когда наступит мир Украины с Россией. Кроме того, российские активы заблокированы в ЕС в рамках режима санкций, который должен единогласно продлеваться всеми 27 странами Евросоюза каждые полгода.

Из собственных средств Германия выделит Украине в 2025 году, согласно одобренному проекту госбюджета, 4 млрд евро. Это вдвое ниже показателей 2024 года.