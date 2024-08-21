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Министр экономики ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку

Сергей Куприков
21 августа 2024 г.

Обязательства перед Украиной должны быть выполнены вне зависимости от того, удастся ли странам G7 выделить Киеву обещанный кредит в 50 млрд долларов, считает Роберт Хабек.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек
Министр экономики ФРГ Роберт ХабекФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) обещает дальнейшую поддержку Украине вне зависимости от того, удастся ли странам "большой семерки" (G7) выделить Киеву обещанный кредит в 50 миллиардов долларов. Обязательства перед Украиной должны быть выполнены "без каких-либо "если" и "но", сказал Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediagruppe, опубликованным в среду, 21 августа.

Если кредит не будет выдылен, поддержка "должна быть обеспечена другими способами", заявил министр. Хабек подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а затем оплачены из средств G7.

Министр уверен, что оборонительная борьба Украины имеет историческое измерение и войдет в учебники по истории этого столетия. Германия, подчеркнул Хабек, не оставит Украину на произвол судьбы, даже если США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах прекратят поддержку Киева.

Кредит с обеспечением доходами от российских активов

В июне страны "большой семерки" подтвердили готовность выделить до конца года Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве обеспечения доходы от замороженных в странах Запада российских активов. Около половины суммы могут предоставить государства-члены Европейского Союза, вторую половину - другие страны G7.

Однако до сих пор идут споры о том, что произойдет, если активы будут разморожены, - например, когда наступит мир Украины с Россией. Кроме того, российские активы заблокированы в ЕС в рамках режима санкций, который должен единогласно продлеваться всеми 27 странами Евросоюза каждые полгода.

Из собственных средств Германия выделит Украине в 2025 году, согласно одобренному проекту госбюджета, 4 млрд евро. Это вдвое ниже показателей 2024 года.

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