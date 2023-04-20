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Редакция Neue Zürcher Zeitung в ЦюрихеФото: Imago/EQ Images
ПолитикаШвейцария

В Швейцарии назвали неприемлемыми высказывания посольства РФ

Ольга Лебедева
20 мин. назад

В Берне примут меры в отношении российского посольства, опубликовавшего заявление с угрозами журналисту швейцарской газеты NZZ из-за статьи об Украине.

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Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии примет меры в отношении российского посольства в Берне в связи с его угрозам в адрес швейцарского журналиста. В настоящее время рассматривается вариант вызова посла и другие пути коммуникации, заявил в четверг, 20 апреля, представитель швейцарского ведомства.

Накануне вечером МИД Швейцарии опубликовал в Twitter заявление, указав на угрозы российского диппредставительства юридическими мерами в РФ в адрес корреспондента газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), связанные с его журналистской деятельностью. "Эти действия неприемлемы, и мы недвусмысленно сообщим об этом российскому послу", - написало ведомство. 

Посольство РФ выступило с угрозами в отношении швейцарского журналиста

Российское посольство опубликовало 13 апреля на своем сайте заявление, в котором обвинило венского корреспондента NZZ Иво Мейнссена в "оправдании терроризма" и "разжигании межнациональной розни" в статье о ситуации в захваченном российскими силами Мелитополе. Авторы заявления информируют швейцарского журналиста "о нормах уголовной ответственности, которые могли бы применяться в отношении его высказываний в России", и указывают на наказания в виде штрафа или лишения свободы сроком до 7 лет.

О каком именно материале идет речь, посольство не указало. 7 апреля Neue Zürcher Zeitung опубликовала на своем сайте статью Мейнссена о партизанском движении в Мелитополев ожидании украинского контрнаступления.

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www.nzz.ch
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