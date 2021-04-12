МИД России заявил о намерении "защищать русскоязычных" в Украине

Россия будет и впредь "защищать русскоязычное население" в Украине, несмотря на заявление США о том, что Москва заплатит за агрессивные действия в Донбассе. "Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - заявил журналистам во вторник, 13 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув неприемлемость таких слов, как цена и расплата. Он также обвинил США в стремлении подорвать позиции России на мировой арене.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия. "Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь в интервью американкой медиакомпании NBC.

Российские войска на границе с Украиной

Предупреждения США прозвучали на фоне сообщений о продолжающемся стягивании российских войск к украинской границе. Пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки назвала нынешнюю концентрацию российских войск в регионе максимальной с 2014 года. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

В апреле 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ жителям сепаратистских регионов Донбасса. Российское гражданство имеют, по разным данным, от 400 тыс до 600 тысяч жителей региона. В Украине действия Кремля сочли беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны. На Западе есть мнение, что эти меры противоречат минским соглашениям об урегулировании на востоке Украины.

Смотрите также: