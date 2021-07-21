МИД РФ: Речи о признании талибов властью в Афганистане пока нет

Речи о признании террористического движения "Талибан" законными властями Афганистана пока не идет. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В то же время Москва готова работать с афганским переходным правительством. "Мы всегда выступали за переходное правительство, конечно, будем работать", - цитирует его агентство РИА "Новости". Настроенность на сотрудничество подтвердили ТАСС и в посольстве РФ в Кабуле.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Россия должна будет взаимодействовать с любым легальным органом власти в Афганистане. Он пояснил, агентству "Интерфакс", что "если представители действовавших до сих пор органов власти в Афганистане мирно передадут власть созданным для этого каким-то структурам, то эти органы можно считать легальными".

Ахмад Джалали может возглавить переходную администрацию

Между тем агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали может взять на себя обязанности главы переходной администрации. В 2014 году он не смог принять участие в президентских выборах, поскольку, по данным агентства, не отказался от гражданства США. По данным Reuters, пока непонятно, согласны ли с его возможным назначением представители террористического движения "Талибан".

Президент Гани покинул Афганистан

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLONews, что "передача власти пройдет мирным путем".

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что президент Ашраф Гани покинул страну. По данным Reuters, он находится в Таджикистане.

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