 МИД РФ предлагает отменить бесплатную эвакуацию россиян из-за границы | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2020

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Россия

МИД РФ предлагает отменить бесплатную эвакуацию россиян из-за границы

Бесплатная эвакуация россиян на родину сейчас возможна лишь при непосредственной угрозе жизни. МИД России предлагает гарантировать эвакуацию всем согражданам, если они вернут расходы в бюджет.

В феврале 2020 года россиян эвакуировали из Китая в Тюмень (фото из архива)

В феврале 2020 года россиян эвакуировали из Китая в Тюмень (фото из архива)

Министерство иностранных дел России предлагает сделать платной эвакуацию сограждан из-за границы. Соответствующий проект изменений в законодательство был опубликован для общественного обсуждения в пятницу, 14 августа.

Ведомство предлагает обновить постановление правительства №370. Сейчасроссиян можно вернуть на родину на безвозмездной основе лишь в случаях непосредственной угрозы их жизням, следует из действующей редакции документа. МИД РФ хочет гарантировать возвращение из-за границы всем россиянам при условии возврата расходов в бюджет. У граждан РФ будет 3 месяца на возврат суммы, в противном случае деньги взыщут принудительно, говорится в пояснительной записке министерства.

Заложенные в действующей редакции постановления принципы "существенно понижают эффективность работы" механизма оказания материальной помощи россиянам, считают в МИД. По версии ведомства, сложно объективно оценить, действительно ли ситуация угрожает жизни. Помощь в эвакуации "фактически будет предоставляться в заявительном порядке", поскольку граждане сами будут решать, обращаться ли за ней, отмечается в записке.

Вопрос эвакуации соотечественников на родину приобрел особую значимость в свете пандемии заболеванияCOVID-19. Его возбудитель,вирус SARS-CoV-2 выявлен уже у более 21 млн жителей планеты. В России, по данным оперативного штаба, инфекция обнаружена у 912 823 человек, 15 498 больных скончались, 722 964 выздоровели.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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