МИД РФ предлагает уведомлять посольства РФ о ВНЖ за границей

Согласно проекту приказа МИД РФ, россияне, имеющие иностранное гражданство или ВНЖ, смогут уведомить об этом диппредставительства РФ за рубежом.

Россияне, имеющие гражданство (подданство) другого государства, вид на жительство (ВНЖ) или "иной документ, подтверждающий право гражданина РФ на постоянное проживание на территории иностранного государства", могут с осени уведомить об этом посольство или консульство РФ. Это следует из проекта приказа МИД РФ, обнародованного в четверг, 13 июля, на сайте regulation.gov.ru .

Уведомить диппредставительство России за границей о наличии у них иностранного гражданства или ВНЖ россиянам предлагается в течение 60 календарных дней с момента приобретения ими соответствующих документов. Такой же срок предлагается соблюсти при уведомлении диппредставительств РФ за рубежом об утрате гражданства иной страны или ВНЖ.

Предполагается, что граждане РФ старше 18 лет смогут подавать уведомления лично или через представителя с доверенностью, "нотариально удостоверенной в соответствии с законодательством РФ", а несовершеннолетние или недееспособные граждане - через своих законных представителей.

Авторы приказа предлагают, чтобы предложенный порядок уведомлений вступил в силу с 26 октября 2023 года. О каком-либо наказании в случае неуведомления диппредставительств РФ о наличии гражданства другой страны или ВНЖ за границей, в приказе не говорится.

Уведомление МВД РФ об иностранном гражданстве

Согласно Федеральному закону от 04.06.2014 №142-ФЗ, при получении иностранного гражданства, ВНЖ или ПМЖ за границей россияне обязаны письменно уведомить об этом МВД РФ "в течение шестидесяти дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве." Это правило не распространяется на россиян, постоянно проживающих за рубежом и не посещающих Россию.

За неисполнение этого требования по нормам УК РФ грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.

За нарушение порядка уведомления россиянина могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей.

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