МИД отрицает необходимость получать загранпаспорт строго в России

Россиянам, живущим за пределами страны, не придется возвращаться в РФ для получения нового заграничного паспорта. С таким комментарием министерство иностранных дел России выступило в субботу, 29 мая, в свете публикаций в СМИ о новом регламенте оформления этого документа, вступающем в силу 30 мая. "Парламентская газета" ранее опубликовала материал о приказе МВД РФ, регулирующем выдачу загранпаспортов россиянам. Издание сделало вывод, что для получения документа понадобится приехать в Россию.

Эта информация не соответствует действительности и вызвана недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД, объяснили в министерстве иностранных дел. Россияне, живущие за рубежом, по-прежнему могут получить загранпаспорт в дипломатическом представительстве или консульском учреждении РФ, подчеркнул МИД. Те же, кто живет за границей, но подали заявление об оформлении паспорта на территории РФ, смогут получить его в подразделениях МВД, как и прежде.

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