Место бывшего концлагеря в ФРГ предполагается застроить
На территории бывшего концентрационного лагеря Бад-Зульца в Тюрингии планируется построить квартал индивидуальных жилых домов. Местный инвестор подал предварительный запрос на застройку, передает в воскресенье, 21 мая, информагентство epd.
Подтвердив агентству соответствующую информацию, в земельном ведомстве по охране памятников уточнили, что видят необходимость проведения консультаций, однако не имеют никаких принципиальных возражений против повторного использования бывших мест преступлений национал-социалистов.
Вместе с тем глава ведомства Свен Остриц (Sven Ostritz) заявил, что к подобным строительным проектам должны применяться "высокие этические стандарты". Вновь использовать эти объекты возможно, но при этом следует принимать во внимание особенности памятника, отметил он. Так, с точки зрения Острица, после перестройки не должны быть устранены сохранившиеся в конструкции здания свидетельства времени, такие как подвальные камеры для заключенных и остатки лагерной ограды.
В качестве концентрационного лагеря в Бад-Зульце в 1933-1937 годах использовалась территория бывшего отеля Zum Großherzog. Предположительно, 13 апреля 1945 года здание было подожжено и большей частью сгорело, а после войны восстановлено. В последнее время дом пустовал. В память об использовании постройки в качестве концлагеря рядом установлен памятный камень.
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