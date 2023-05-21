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ОбществоГермания

Место бывшего концлагеря в ФРГ предполагается застроить

Евгений Жуков
35 мин. назад

Инвестор из Тюрингии подал заявку на постройку коттеджей на месте бывшего концлагеря. Ведомство по охране памятников не имеет принципиальных возражений, но считает, что при этом следует соблюдать определенные условия.

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На территории бывшего концентрационного лагеря Бад-Зульца в Тюрингии планируется построить квартал индивидуальных жилых домов. Местный инвестор подал предварительный запрос на застройку, передает в воскресенье, 21 мая, информагентство epd.

Подтвердив агентству соответствующую информацию, в земельном ведомстве по охране памятников уточнили, что видят необходимость проведения консультаций, однако не имеют никаких принципиальных возражений против повторного использования бывших мест преступлений национал-социалистов.

Вместе с тем глава ведомства Свен Остриц (Sven Ostritz) заявил, что к подобным строительным проектам должны применяться "высокие этические стандарты". Вновь использовать эти объекты возможно, но при этом следует принимать во внимание особенности памятника, отметил он. Так, с точки зрения Острица, после перестройки не должны быть устранены сохранившиеся в конструкции здания свидетельства времени, такие как подвальные камеры для заключенных и остатки лагерной ограды.

В качестве концентрационного лагеря в Бад-Зульце в 1933-1937 годах использовалась территория бывшего отеля Zum Großherzog. Предположительно, 13 апреля 1945 года здание было подожжено и большей частью сгорело, а после войны восстановлено. В последнее время дом пустовал. В память об использовании постройки в качестве концлагеря рядом установлен памятный камень.

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