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Мессенджер WhatsApp возобновил работу после глобального сбоя

Александра Иванова
4 апреля 2024 г.

Сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook затронул десятки тысяч пользователей по всему миру.

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Лого WhatsApp
Фото: photothek/picture alliance

Сбои в работе мессенджера WhatsApp, продолжавшиеся в разных странах мира в течение нескольких часов, устранены, следует из сообщения в микроблоге мессенджера в соцсети X, обнародованного утром в четверг, 4 апреля. "И мы вернулись! Приятного общения в чатах!" - говорится в этом посте. В чем именно была причина нарушения работы, не сообщается.

Несколькими часами ранее, вечером 3 апреля, пользователи по всему миру сообщали о масштабном сбое в работе WhatsApp. Указывалось, что мессенджер не отправлял и не принимал сообщения, его веб-версия не загружалась и сообщала о проблемах  с подключением, медиафайлы также не загружались.

Уведомления о проблемах поступали, в частности, из России, Великобритании, Индии, Бразилии, США и некоторых других стран. По данным сервиса Downdetector, на пике о сбое сообщили 24 тысячи пользователей WhatsApp в США. При этом поступала информация и о проблемах в работе соцсетей Facebook и Instragram, также принадлежащих компании Meta.

Между тем российский регулятор Роскомнадзор поздно вечером 3 апреля подчеркнул, что он не блокирует работу WhatsApp на территории России. "Информацию о сбое распространяет зарубежный сервис Downdetector. Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ", - отметили в ведомстве.

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