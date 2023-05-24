Мертвый медведь найден на железнодорожных путях в Австрии

Этой весной появилось особенно много свидетельств присутствия бурых медведей в альпийском регионе. Один из них был сбит насмерть поездом в Австрии.

Железнодорожные служащие обнаружили мертвого бурого медведя на линии между городами Шварцах и Ленд на западе Австрии. По предварительной версии, он был задет локомотивом в ночь на 23 мая и погиб от полученных ран. Его задняя лапа была полностью оторвана, кроме того, животное получило серьезные травмы головы и, возможно, внутренних органов.

Утром машинисты проходящего поезда сообщили в полицию о находке на путях в 20 километрах от границы с Баварией. На месте происшествия побывал представитель властей австрийской земли Зальцбург по вопросам обращения с медведями и волками Хуберт Шток (Hubert Stock). Эксперт взял образцы ДНК, чтобы прояснить, откуда появился медведь и был ли он уже зарегистрирован в базе данных.

Австрийская телерадиокомпания ORF опубликовала на своем сайте фотографии с места происшествия, а также некоторые подробности. Согласно их сообщениям, долина Зальцах, по которой проходит железнодорожная ветка и где было найдено животное, в этом месте довольно узкая. Однако авария не повлияла на движение поездов. На данный момент ясно, что погибший медведь - молодой самец, весящий около ста килограммов. Предполагается, что ему два-три года. Работники австрийской железной дороги (ÖBB) погрузили тушу на специальный строительно-ремонтный поезд при помощи гидравлического крана и доставили на станцию Шварцах.

Вскрытие прояснит причины гибели

Возможно, животное не успело отскочить от приближающегося поезда Фото: Land Salzburg/picture-alliance/dpa

Кроме оторванной лапы внешних ран на медведе практически нет. Эксперты предполагают, что произошел несчастный случай. "Он лежал прямо на железнодорожных путях, было немыслимо, чтобы кто-то положил его туда", - считает Шток.

Чтобы точно установить причину смерти, в ближайшие дни в Университете ветеринарной медицины в Вене будет проведено вскрытие животного. Запланированы и дополнительные исследования. Затем медведя препарируют и будут использовать его чучело, например, для обучения охотников.

Власти не удивлены появлением медведя

Несколькими днями ранее в австрийской прессе появились сообщения о том, что в приграничных районах Австрии и Германии в очередной раз замечены медведи. Так, 10 мая полицейский патруль обнаружил хищника в центре утилизации и переработки мусора города Грёдиг. Накануне медведя видели в округе города Гросгмайн. В Баварии в этом году было зарегистрировано не менее одиннадцати свидетельств присутствия бурого медведя. Несколько недель назад камера для наблюдения за дикими животными даже сфотографировала хищника.

Сложно сказать, бродит ли по приграничным регионам Австрии и ФРГ одно и то же животное. Эксперт Хуберт Шток предполагает, что в земле Зальцбург было два медведя. И, вероятно, один из них погиб на железной дороге. Как признался Шток в интервью ORF, он не удивлен, что косолапый добрался до этого района. По его словам, молодые медведи постоянно находятся в движении: в поисках новых мест обитания и партнеров они могут преодолевать большие расстояния.

Паники пока нет

Бурый медведь в районе Гармиш-Партенкирхена в Баварии Фото: BaySF

Появление медведя стало большой темой для разговоров в Австрии, и особенно в районе находки. Однако особой паники не наблюдается. "В принципе страха среди населения не так много - обсуждают волков, а теперь будут обсуждать и медведей. Конечно, в целом люди стали немного осторожнее, когда идут в горы или в лес. Но большой страх еще не чувствовался", - прокомментировал ситуацию бургомистр Шварцаха Андреас Хайцер (Andreas Haitzer).

Однако у Маркуса Ашауэра (Markus Aschauer), фермера из Санкт-Файта, другая точка зрения. Он утверждает, что ныне мертвого хищника он видел накануне ночью в нескольких сотнях метров от своего дома: "В этой ситуации детей нельзя даже отпускать в лес поиграть".

Строго охраняемый вид

Местные власти критически относятся к возможному расселению бурых медведей поблизости от людей. Однако в то время как правила отстрела волков в некоторых австрийских федеральных землях упростились, медведи по-прежнему находятся под строгой защитой.

Впрочем, до сих пор в Австрии не было зафиксировано ни одного случая нападения хищников на людей. Но случай из итальянской автономной области Трентино - Альто-Адидже, где в результате нападения медведя погиб вышедший на пробежку человек, не только попал в заголовки газет в апреле, но и вызвал бурную дискуссию о том, как уживаться и что делать с дикими медведями, вредящими людям. В частности, можно ли их отстреливать, чтобы обезопасить человека и фермерские хозяйства.

На данный момент власти Австрии, Баварии, Швабии и других регионов, где в последнее время были замечены медведи, призывают местных жителей и туристов к особой осторожности, а владельцам домашних животных рекомендуется не оставлять их на ночь на открытых пастбищах. Кроме того, в интернете появилось множество советов от экспертов, как правильно вести себя при встрече с медведем.

Немного истории

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в настоящее время в Европе насчитывается около 17 тысяч бурых медведей, большинство из которых живет в Карпатах. Небольшие поголовья обосновались в Альпах, Динарском нагорье, Швеции, Норвегии, Испании, Италии, Болгарии и Греции. Самое многочисленное поселение бурых медведей, состоящее из примерно 120 особей, находится в автономной области Трентино - Альто-Адидже в Италии. Эта популяция появилась в результате целенаправленной реинтродукции в 1999 году в рамках проекта ЕС. Чтобы держать ситуацию под контролем, местные власти планируют сократить поголовье до 50-60 животных.

В Австрии бурый медведь долгое время считался вымершим. До тех пор, пока в 1972 году здесь не появился самец, мигрировавший из Словении в горный район Эчер. К 1993 году WWF подселил в Северные Известняковые Альпы еще трех медведей, и в общей сложности в Австрии родился 31 медвежонок. Последний из них, Мориц, исчез в 2011 году. Так бурые медведи вымерли в Австрии во второй раз. Можно предположить, что в этом виноваты не только естественные причины, но и незаконная охота на косолапых. В настоящее время в Австрии медведи встречаются только в Караванке, Карнийских Альпах и Гайльтальских Альпах в Каринтии, а также в Восточном Тироле. Как правило, это 2-3 мигрирующих самца из Словении или из итальянского Трентино.

Смотрите также: