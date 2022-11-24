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Ангела Меркель (фото из архива)Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Меркель призналась, что больше не могла влиять на Путина

Екатерина Венкина
14 мин. назад

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце своего срока больше не видела возможности повлиять на президента России Владимира Путина, поскольку чувствовала, что "политически ее время прошло", передал Spiegel.

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Ангела Меркель (Angela Merkel) в конце своего срока на посту канцлера Германии больше не видела возможности повлиять на президента России Владимира Путина. Слова бывшей главы кабмина приводит в четверг, 24 ноября, журнал Der Spiegel.

Как отметила Меркель, летом 2021 года, после встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, она вместе с французским лидером Эмманюэлем Макроном хотела создать независимый европейский формат дискуссии с российским главой государства в Совете ЕС.

По словам Меркель, ряд политиков возражал, а у нее не было сил отстаивать свою точку зрения, потому что все знали, что осенью она оставит пост канцлера ФРГ. По словам экс-главы кабмина, она пыталась поговорить с коллегами, но те ответили, что задача для них - слишком масштабная.

"Для Путина важна только сила"

При этом Меркель добавила, что если бы в сентябре еще раз заняла пост, то продолжила бы проводить свою линию. Но, по словам экс-канцлера, она ясно чувствовала, что "политически ее время прошло". Так было и во время последнего визита главы кабмина в Москву в августе 2021 года.  

"Для Путина важна только сила. Он также взял с собой Лаврова на эту последнюю встречу, в целом же мы чаще встречались наедине", - добавила Меркель.

Меркель не сожалеет, что сделала ставку на газ из РФ

Ранее Меркель говорила, что не сожалеет о том, что, будучи главой правительства Германии, решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ. "В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии", - заявила Меркель 13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.

"Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", - отметила она. "В тогдашней перспективе было весьма разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других регионов мира - США, Саудовской Аравии, Катара", - пояснила экс-канцлер Германии.

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