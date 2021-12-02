 Меркель уходит под музыку, или Даешь панк-рок вместо лебединой песни! | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 02.12.2021

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Германия

Меркель уходит под музыку, или Даешь панк-рок вместо лебединой песни!

Ангела Меркель выбрала для торжественной церемонии проводов с поста канцлера Германии песню культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Сергей Елкин оценил этот выбор.

Меркель с панкрокерским гребешком на голове в цветах немецкого флага показывает козы - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Ангела Меркель уходит с поста канцлера под звуки панк-рока

Плейлист, составленный Ангелой Меркель для исполнения военным оркестром на торжественной церемонии прощания с ней, демонстрирует ее чувство юмора и радость от того, чего она достигла в жизни.  

Комментарий: Меркель останется канцлером

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Комментарий: Меркель уходит, оставив Украине тяжелое наследство

Визитами в Россию и Украину Ангела Меркель подвела итоги политики на восточном направлении. Путин доволен, Зеленский не скрывал разочарование, считает Роман Гончаренко.  

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Плейлист, составленный Ангелой Меркель для исполнения военным оркестром на торжественной церемонии прощания с ней, демонстрирует ее чувство юмора и радость от того, чего она достигла в жизни.

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