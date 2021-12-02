Меркель уходит под музыку, или Даешь панк-рок вместо лебединой песни!

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Ангела Меркель выбрала для торжественной церемонии проводов с поста канцлера Германии песню культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. Сергей Елкин оценил этот выбор.
Смотрите также:
Плейлист, составленный Ангелой Меркель для исполнения военным оркестром на торжественной церемонии прощания с ней, демонстрирует ее чувство юмора и радость от того, чего она достигла в жизни.
Лишь с небольшим отрывом Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем ХДС. Доверенное лицо Меркель теперь должна добиться столь необходимого обновления партии, считает Инес Поль.