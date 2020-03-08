 Ангела Меркель призвала к полному гендерному равноправию в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 06.03.2021

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Германия

Ангела Меркель призвала к полному гендерному равноправию в Германии

Женщины должны, наконец, зарабатывать столько же, сколько и мужчины, подчеркнула канцлер ФРГ. Правительство будет и впредь содействовать более успешному совмещению работы с семьей, заверила она.

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала обеспечить истинноегендерное равноправие в Германии. Усилия правительства, по ее словам, направлены на обеспечение равных шансов для мужчин и женщин, на достижение подлинного равноправия. "Женщины должны, наконец, зарабатывать столько же, сколько и мужчины! Поэтому нам необходим паритет во всех сферах общества", - подчеркнула глава правительства Германии в своем еженедельном видеообращении в субботу, 6 марта, по случаю отмечаемого 8 марта Международного женского дня.

Меркель призвала не прекращать задаваться вопросом о том, что еще необходимо сделать для обеспечения подлинного равноправия полов в Германии. "Нельзя мириться с тем, что женщины в значительной мере содействуют функционированию нашего общества и при этом не участвуют на равных в принятии важных решений в сфере политики, экономики и общества", - указала она.

Ангела Меркель подчеркнула, что ее правительство делает все, чтобы изменить ситуацию. Она отметила, что пандемия коронавируса вновь выявила уже, казалось бы, преодоленные шаблоны: все больше женщин вынуждены балансировать между домашним обучением, уходом за детьми и работой, все больше женщин работают по уходу и в социальной сфере. Правительство ФРГ будет и впредь делать все возможное для более успешного совмещения семьи и работы, заверила Меркель.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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