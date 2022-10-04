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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела МеркельФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
Права человекаГермания

Меркель получила премию ООН по делам беженцев

Даниил Сотников
17 мин. назад

Меркель удостоена награды за политику ее правительства по приему беженцев из Сирии во время гражданской войны в стране.

https://www.dw.com/ru/merkel-polucila-premiu-oon-po-delam-bezencev/a-63331156

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена премии Нансена, которую вручает Управление ООН по делам беженцев, за "лидерство, мужество и сострадание", проявленное Меркель в вопросе приема беженцев на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 4 октября.

Организация отмечает, что в 2015 и 2016 годы в разгар миграционного кризиса, вызванного войной в Сирии, под руководством Меркель ФРГ приняла более 1,2 миллиона беженцев и просителей убежища. Премия также отмечает усилия Меркель в поиске "жизнеспособных долгосрочных решений" для тех, кто "ищет безопасности".

"Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель проявила большое моральное и политическое мужество. Это было настоящее лидерство, обращенное к человечеству, твердо противостоящее тем, кто проповедовал страх и дискриминацию", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Она показала, чего можно достичь, когда политики выбирают правильный курс действий и работают над поиском решений мировых проблем, а не просто перекладывают ответственность на других", - подчеркнул он.

Премия Нансена, присуждаемая ежегодно, была учреждена в 1954 году в честь первого Верховного комиссара ООН по делам беженцев, норвежского исследователя Арктики и гуманиста Фритьофа Нансена за выдающуюся работу в интересах беженцев. Меркель получит свою награду и денежный приз в размере 150 тысячи долларов на церемонии в Женеве 10 октября.

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