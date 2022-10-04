Меркель получила премию ООН по делам беженцев

Меркель удостоена награды за политику ее правительства по приему беженцев из Сирии во время гражданской войны в стране.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) удостоена премии Нансена, которую вручает Управление ООН по делам беженцев, за "лидерство, мужество и сострадание", проявленное Меркель в вопросе приема беженцев на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает агентство AFP во вторник, 4 октября.

Организация отмечает, что в 2015 и 2016 годы в разгар миграционного кризиса, вызванного войной в Сирии, под руководством Меркель ФРГ приняла более 1,2 миллиона беженцев и просителей убежища. Премия также отмечает усилия Меркель в поиске "жизнеспособных долгосрочных решений" для тех, кто "ищет безопасности".

"Помогая более чем миллиону беженцев выжить и восстановиться, Ангела Меркель проявила большое моральное и политическое мужество. Это было настоящее лидерство, обращенное к человечеству, твердо противостоящее тем, кто проповедовал страх и дискриминацию", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Она показала, чего можно достичь, когда политики выбирают правильный курс действий и работают над поиском решений мировых проблем, а не просто перекладывают ответственность на других", - подчеркнул он.

Премия Нансена, присуждаемая ежегодно, была учреждена в 1954 году в честь первого Верховного комиссара ООН по делам беженцев, норвежского исследователя Арктики и гуманиста Фритьофа Нансена за выдающуюся работу в интересах беженцев. Меркель получит свою награду и денежный приз в размере 150 тысячи долларов на церемонии в Женеве 10 октября.

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