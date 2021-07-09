 Немецкий музей эмиграции - не только о судьбах немцев, покинувших родину | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.07.2021

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Культура и стиль жизни

Немецкий музей эмиграции - не только о судьбах немцев, покинувших родину

Йоханна отправилась в 1853 году в Америку, Ахмад бежал в 2015 году из Сирии в Германию - всего лишь две истории, о которых рассказывают в Музее эмиграции в Бремерхафене.

Немецкий музей эмиграции в Бремерхафене

"Они приезжают толпами, они отказываются изучать наш язык. Они родом из авторитарных обществ, часто малообразованные, изолируются. (...) Скоро они превзойдут нас численностью. (...) В результате наше правительство будет ослаблено". Можно подумать, что это цитаты о беженцах и просителях убежища из выступлений представителей нынешней право-популистской и ксенофобской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) - но отнюдь.

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин

Те, кого так оскорбляют и обвиняют в том, что они отказываются интегрироваться, - это немцы. А авторство принадлежит никому иному, как Бенджамину Франклину, одному из отцов-основателей США, который вместе с другими нес ответственность за обязательства в Декларации независимости, принятой в 1776 году. Именно в ней говорится о том "... что все люди созданы равными, что Создатель наделил их неотъемлемыми правами, включая право на жизнь, свободу и стремление к счастью".

Поиски счастья в Новом Свете

Именно это стремление к счастью и лучшей жизни побудило бесчисленное количество людей на протяжении веков покинуть свою родину. Только шесть миллионов немцев перебрались в Новый Свет, и многие жители Восточной Европы потянулись в Америку. Их истории подробно рассказываются в Немецком доме-музее эмиграции в Бремерхафене (DAH - Deutsches Auswandererhaus), подчеркнула в интервью DW директор музея  Симона Блашка (Simone Blaschka).

Когда в 2005 году этот Музей эмиграции открыл свои двери, его основатели были в первую очередь озабочены историями более семи миллионов эмигрантов, которые между 1830 и 1974 годами отправились отсюда, то есть через пассажирский порт Бремерхафена, за океан в поисках лучшей доли.

"Население Германии почти удвоилось в XIX веке, поэтому вы можете себе представить, что происходило на рынке труда", - говорит Симона Блашка. "В стране была хорошая земля, но той, которой располагали люди, было катастрофически мало, чтобы прокормить семьи. Люди не видели будущего ни для себя, ни для своих детей, поэтому решали эмигрировать". Одни отправились на Восток, другие - за океан. 

Посадка эмигрантов из Германии на корабль в Америку в середине XIX века

Посадка эмигрантов из Германии на корабль в Америку в середине XIX века

Переезд из Германии в Америку на парусных кораблях был очень долгим и обходился примерно в годовую зарплату ремесленников. Чтобы позволить себе уехать из Германии, семьям приходилось продавать все свое имущество. Это был огромный риск - неопределенное будущее за границей, но люди шли на него в надежде на лучшую жизнь.

По следам эмигрантов

Благодаря реконструкциям тех событий, созданными историками, посетители Музея эмиграции могут проследить путь этих первых экономических беженцев. Музейные инсталляции позволяют почувствовать атмосферу того времени.

Инсталляция в бремерхафенском Музее эмиграции

Инсталляция в бремерхафенском Музее эмиграции

Вы стоите с людьми, готовыми покинуть родину, между их пожитками на набережной и слышите шум волн и крики докеров. Проходите по деревянным доскам на скрипучую твин-палубу корабля и попадаете в Центр иммиграционной службы на острове Эллис в Нью-Йорке, где вновь прибывших из Европы подвергали строгому допросу, прежде чем разрешить им ступить на американскую землю. 

Марта Хюнер

Марта Хюнер

Вещи мигрантов тех лет, фильмы, аудиозаписи, фотографии и письма оживляют семейные истории. Например, Марты Хюнер (Martha Hüner), которая никогда еще не покидала родной Гестемюнде, а в ноябре 1923 года стоит на набережной в Бремерхафене, чтобы навсегда покинуть Германию. Отец упаковал в чемодан девочки в качестве семейной реликвии конскую щетку - единственное реальное воспоминание о ее родительском доме.

Добро пожаловать в Германию

Экспозиция музея рассказывает не только об эмигрантах из Германии и Восточной Европы в Новый Свет, но и о 300-летней истории иммиграции. "Добро пожаловать в Германию" - девиз второй части выставки. Это приветствие было адресовано уже в XVII веке гугенотам, которых преследовали на их французской родине за религию, которую они исповедовали, и так называемым гастарбайтерам из Турции, Греции, Испании и Италии, которых принимала молодая Федеративная Республика Германия в 1960-х годах. Здесь можно ознакомиться с рассказами российских репатриантов и ​​беженцев из Югославии из-за гражданской войны, чилийцев, бежавших от диктатуры, вьетнамцев в бывшей ГДР.

Судьбы многочисленных беженцев, прибывших из Сирии, Афганистана и многих африканских стран в последние годы, и их надежды на право остаться, также стали большой частью выставки, наряду с социальными конфликтами из-за миграции, которые разделяли немецкое общество на протяжении нескольких лет. 

Удостоверение личности сирийского ребенка

Экспонат музея - удостоверение личности сирийского ребенка

"Долгое время Германия не считала себя страной иммиграции", - подчеркивает директор музея Симона Блашка. "Но иммиграция - это часть нашей национальной истории", - уверена она. Многие личные вещи эмигрантов тех далеких лет музей получил, связавшись с немецкими клубами и объединениями выходцев из Германии в США. Среди них есть и очень редкие экспонаты.

"Наша сокровищница" - так Симона Блашка называет коллекцию личных вещей и предметов, за которыми скрываются сотни судеб. Например, письмо скучающего по дому и родине маленького мальчика, который был продан фермеру в качестве батрака на детском рынке в Швабии. Такая судьба постигла многих детей в XIX веке. Или трудовой договор с женщиной из бывшей Югославии, которая хотела, чтобы в нем упоминали ее не под номером, а по фамилии и имени, потому что цифры вместо имени пробуждали у нее болезненные ассоциации со временами национал-социализма в Германии, когда людям вытатуировали номера, лишая их имен.

Новые залы музея

Музей эмиграции увеличил свою выставочную площадь, открыв в конце июня 2021 года для посетителей новые залы. Фасад украшают портреты 33 иммигрантов. А внутри возникли так называемые цифровые пространства памяти. "Мы преследуем и образовательные цели", - говорит Симона Блашка. Одна из них состоит в том, чтобы посетители отказывались от стереотипов мышления и сами себе задавали вопросы по теме миграции. Например, как мы хотим жить вместе в будущем и как вместе формировать нашу страну? Или - сколько людей среди моих знакомых, коллег и друзей с миграционными корнями?

Немецкий дом-музей эмиграции в Бремерхафене

Немецкий дом-музей эмиграции в Бремерхафене

"Мы хотим показать, насколько разнообразен и гибок термин "миграция", - подчеркивает директор музея. - Большинство посетителей быстро вспоминают о том, что среди их собственных предков были иммигранты, беженцы или депортированные люди". База данных музея помогает в поиске семейных корней. И, возможно, среди потомков немецких эмигрантов можно найти тех, кого называли "пфальцской деревенщиной". Между прочим, они тем временем очень хорошо интегрировались в американское общество и не представляют себе другой родины.

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    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


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