Меркель и Макрон подтвердили курс на тесное сотрудничество ФРГ и Франции

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили приверженность тесному сотрудничеству двух стран в решении международных проблем. На встрече в Париже вечером в четверг, 16 сентября, лидеры ФРГ и Франции затронули, в частности, такие темы, как ситуация в Афганистане и отношения Европейского Союза с восточными соседями.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено ситуации в Афганистане. Еще до начала переговоров Меркель сообщила о намерении обсудить с президентом Франции последствия вывода войск НАТО для будущих международных миссий, направленных на борьбу с терроризмом. Макрон, в свою очередь, планировал поговорить о том, какие выводы европейские страны должны сделать в связи со сложившейся ситуацией.

Берлин и Париж готовы оказать поддержку соседним с Афганистаном странам

Меркель и Макрон выразили готовность оказать поддержку граничащим с Афганистаном государствам, которые приняли у себя потоки беженцев после прихода к власти в стране радикального исламистского движения "Талибан". Германия и Франция продолжат прилагать усилия, чтобы вывезти из страны европейских граждан и афганцев, жизнь которых находится под угрозой, сказал Макрон, подчеркнув необходимость оказать гуманитарную помощь людям в Афганистане. Кроме того, президент Франции предупредил, что намерен проявлять бдительность в том, что касается связей талибов с террористическими организациями.

Помимо международных вопросов, лидеры ФРГ и Франции, по словам Меркель, обсудили будущее Евросоюза. По словам канцлера Германии, позднее в этом году и во время предстоящего председательства Франции в Совете ЕС будет принят ряд важных в этом отношении решений. Меркель заверила Макрона в том, что Германия продолжит оставаться надежным партнером также во время переходного периода после выборов в бундестаг.

Ангела Меркель уходит с поста канцлера после выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Однако Эмманюэль Макрон выразил надежду, что это не последний ее визит во Францию.

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