 Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей из-за проблем с тормозами | Новости из Германии о Германии | DW | 05.06.2022

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Германия

Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей из-за проблем с тормозами

В автомобилях ML, GL и R-класса 2004-2015 годов выпуска могут возникнуть проблемы с тормозной системой. Только в Германии будут отозваны около 70 000 машин.

Автомобиль Mercedes-Benz M-класса (фото из архива)

Автомобиль Mercedes-Benz M-класса (фото из архива)

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозами, сообщило в субботу, 5 июня, информагентство dpa со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

По данным KBA, под отзыв попадают автомобили ML, GL и R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год. "Коррозия на усилителе тормозов в худшем случае может привести к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой. В результате отказывает рабочий тормоз", - говорится в заявлении ведомства. По всему миру, как сообщается, будут отозваны 993 407 автомобилей, в том числе около 70 000 в Германии.

Автовладельцев просят не пользоваться автомобилями

Mercedes-Benz подтвердил информацию немецкого автотранспортного ведомства, сообщив, что в крайних случаях торможение автомобиля с помощью рабочего тормоза может оказаться невозможным. "Это повышает риск несчастных случаев или травм", - отметил автопроизводитель.

Компания намерена проверить указанные транспортные средства, их владельцам на время пребывания автомобилей в мастерской при необходимости будут предложены бесплатные альтернативные средства передвижения. "До момента проверки мы просим наших клиентов не пользоваться автомобилями", - сообщил Mercedes-Benz.

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