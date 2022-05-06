"Мемориал" призвал к онлайн-акции на виртуальной Красной площади

Правозащитная организация "Мемориал", ликвидированная в России, выбрала необычный способ протеста против войны в Украине и агрессивной политики Владимира Путина. Организация "приглашает россиян и жителей других стран мира на совместную цифровую демонстрацию на первой виртуальной Красной площади", - указывается в пресс-релизе акции, размещенной на странице немецкого представительства "Мемориала" в пятницу, 6 мая.

"Из-за страха преследований многие люди в России не решаются протестовать. Вот почему мы создаем эту цифровую альтернативу и призываем: приходите на эту Красную площадь и выступайте против войны, выступайте против кремлевского пропагандистского шоу", - заявила член правления международного "Мемориала" и представительства "Мемориала" в Германии Анке Гизен (Anke Giesen).

Желающие принять участие в акции могут на сайте redsquareprotest.org создать собственный аватар на оцифрованной Красной площади и тем самым присоединиться к протестующим. Цель: собрать как минимум миллион виртуальных участников акции протеста в центре цифровой Москвы. (На момент написания этого материала на виртуальную Красную площадь вышло более 800 человек. - Ред.)

"Мемориал" сознательно выбрал именно Красную площадь. Здесь в 1968 году состоялась акция протеста против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Спустя несколько минут участники были избиты сотрудниками КГБ и милиции и арестованы. Впоследствии двое были насильно помещены в психиатрические больницы, а остальные получили различные сроки лишения свободы по статье УК СССР "Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй".

Многие члены современного "Мемориала", "несмотря на все риски, неоднократно выходили на демонстрации в центре Москвы - и должны были расплачиваться за это арестами, преследованиями, крупными штрафами или отправляться в ссылку. Свобода слова де-факто больше невозможна в России. Этой кампанией мы также хотели бы обратить на это внимание", - говорит одна из соучредителей "Мемориала" Ирина Щербакова, ставшая вместе с известной российской правозащитницей Светланой Ганнушкиной первыми участниками виртуального протеста.

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