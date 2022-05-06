 ″Мемориал″ призвал к онлайн-акции на виртуальной Красной площади | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Мемориал" призвал к онлайн-акции на виртуальной Красной площади

Желающие принять участие в акции могут на сайте redsquareprotest.org создать собственный аватар на оцифрованной Красной площади и присоединиться к протестующим против войны в Украине и агрессивной политики Путина.

Мемориал призывает превратить Красную площадь в место вируальной акции протеста

"Мемориал" призывает превратить Красную площадь в место вируальной акции протеста

Правозащитная организация "Мемориал", ликвидированная в России, выбрала необычный способ протеста против войны в Украине и агрессивной политики Владимира Путина. Организация "приглашает россиян и жителей других стран мира на совместную цифровую демонстрацию на первой виртуальной Красной площади", - указывается в пресс-релизе акции, размещенной на странице немецкого представительства "Мемориала" в пятницу, 6 мая.

"Из-за страха преследований многие люди в России не решаются протестовать. Вот почему мы создаем эту цифровую альтернативу и призываем: приходите на эту Красную площадь и выступайте против войны, выступайте против кремлевского пропагандистского шоу", -  заявила член правления международного "Мемориала" и представительства "Мемориала" в Германии Анке Гизен (Anke Giesen).

Желающие принять участие в акции могут на сайте redsquareprotest.org создать собственный аватар на оцифрованной Красной площади и тем самым присоединиться к протестующим. Цель: собрать как минимум миллион виртуальных участников акции протеста в центре цифровой Москвы. (На момент написания этого материала на виртуальную Красную площадь вышло  более 800 человек. - Ред.)

"Мемориал" сознательно выбрал именно Красную площадь. Здесь в 1968 году состоялась акция протеста против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Спустя несколько минут участники были избиты сотрудниками КГБ и милиции и арестованы. Впоследствии двое были насильно помещены в психиатрические больницы, а остальные получили различные сроки лишения свободы по статье УК СССР "Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй". 

Многие члены современного "Мемориала", "несмотря на все риски, неоднократно выходили на демонстрации в центре Москвы - и должны были расплачиваться за это арестами, преследованиями, крупными штрафами или отправляться в ссылку. Свобода слова де-факто больше невозможна в России. Этой кампанией мы также хотели бы обратить на это внимание", - говорит одна из соучредителей "Мемориала" Ирина Щербакова, ставшая вместе с известной российской правозащитницей Светланой Ганнушкиной первыми участниками виртуального протеста.

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:46

Диссиденты на Красной площади - полвека назад и сегодня (25.08.2018)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что о войне думают украинцы, работающие в Германии. Европа в фокусе  

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине (23.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных  

Украинские власти показали интервью с "бабушкой с флагом"  

71-й день войны России против Украины: главные события  