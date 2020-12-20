 ″Марш народного трибунала″: в Беларуси потребовали ″законного суда над преступниками″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Марш народного трибунала": в Беларуси потребовали "законного суда над преступниками"

В Беларуси прошли акции под общим названием "Марш народного трибунала". Власти ответили "пробегом тракторов" в Минске. DW собрала главное.

Участницы акций протеста в Минске

Участницы акций протеста в Минске

В Минске и ряде других городов Беларуси в воскресенье, 20 декабря, прошли протестные акции под общим названием "Марш народного трибунала". Как и в предыдущие выходные, в столице протест снова был децентрализованным. В оппозиционных Telegram-каналах  митингующим предложили "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

В некоторых кварталах столицы небольшие колонны протестующих выдвинулись задолго до традиционного времени сбора - в 12.00 по местному времени (совпадает с мск). Так, в столичном Сухарево, по свидетельству одного из очевидцев, люди с бело-красной-белой символикой "гуляли с самого утра". Митингующие вышли на акции также в Каменной Горке, Уручье, на улицах Богдановича, Матусевича и Некрасова.

Городские власти внесли корректировки

Правоохранители и городские власти, реагируя на изменившуюся тактику демонстрантов, также внесли корректировки в свою подготовку. Вот уже второе воскресенье подряд в Минске в преддверии марша не закрывали станции метро, не отключали мобильный интернет, а также не блокировали ключевые проспекты, хотя спецтехнику в центр города все же стянули.

На этот раз самые массовые акции в столице, по свидетельству журналистов, регулярно работающих на воскресных протестных мероприятиях, собрали свыше 100 человек - каждая. Отдельные группы насчитывали несколько десятков человек, передала с места событий корреспондентка агентства AFP.

"Лукашенко - в автозак"

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала "Марш народного трибунала" еще в ноябре - как акцию, участники которой потребуют "законного суда над преступниками". Речь шла о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений" (ЕКРП), которая собирает доказательства и базу лиц, причастных, по версии составителей ЕКРП, к преступлениям в Беларуси. Первый список обработанных материалов проверки - всего 28 эпизодов - был опубликован 20 декабря. Заявленному характеру марша соответствовали лозунги собравшихся: "Лукашенко - в автозак", "свободу политзаключенным".

В ряде других городов Беларуси, в том числе, в Новополоцке, демонстранты решили привнести в марши элемент праздника, превратив их в предновогодние хороводы. Некоторые из митингующих присоединялись к колоннам в костюмах Деда Мороза.

"Я/Мы Ольга Хижинкова"
Ольга Хижинкова

Ольга Хижинкова

Не забыли протестующие и о планировавшемся освобождении "Мисс Беларусь - 2008" Ольги Хижинковой, которую должны были выпустить после 42 суток ареста из следственной тюрьма №8 в городе Жодино. Девушку задержали еще 8 ноября во время "Марша народовластия" в Минске. Пришедшие поддержать бывшего пресс-секретаря брестского "Динамо" захватили с собой плакаты с надписями: "Я/Мы Ольга Хижинкова".

Выйдя из изолятора, девушка сказала журналистам, что "никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь" и не рассматривает "до сих пор".

Власти ответили "пробегом тракторов"

Ответить на "Марш народного трибунала" власти решили, организовав в Минске так называемый "пробег тракторов". По Заводскому району они ехали под песню "Любимую не отдают". На каждом тракторе был установлен красно-зеленый флаг, а колонну сопровождала машина ГАИ, передал портал Tut.by.

В качестве обоснования пробега руководство Минского тракторного завода предложило версию, в соответствии с которой машины своим ходом отправились в Витебскую область, поскольку в контрактах был "прописан их самовывоз".

Число задержанных - наименьшее с 30 августа

Число задержанных 20 декабря в столице и других городах, по данным правозащитного центра "Весна", на 22.30 мск достигло 150. Это - наименьший показатель с 30 августа. Задержания проводились кроме белорусской столицы, в частности, в Борисове, Гродно, Новополоцке, Солигорске, Смиловичах. По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, в Минске были задержаны порядка 100 человек.

Как ранее отмечал советник Тихановской по международным вопросам - Франак Вячорка, "Марш народного трибунала" может стать последней крупной протестной акцией в Беларуси в этом году. "Погода теперь союзник Лукашенко. Эта холодная зима и снег, конечно, не помогают людям почувствовать себя хозяевами в своей стране", - констатировал Вячорка.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 20:49

Немецкие политики против Лукашенко: готов ли Берлин усилить давление на Минск? DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Акции против Лукашенко: протестные дворики в Беларуси как новая форма сопротивления  

Лукашенко получил привет от Путина: о "перезагрузке" между Минском и Кремлем. DW Новости  

Также по теме

Belarus Freilassung Volha Khizhynkova | Miss Belarus 2008

"Мисс Беларусь" Ольга Хижинкова освобождена после 42 суток ареста 20.12.2020

В Минске вышла на свободу "Мисс Беларусь - 2008". Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста и получила три административных срока.

Belarus | Sonntagsproteste in Minsk

На протестах в Беларуси задержаны более 140 человек 20.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 20 декабря.

Belarus Proteste in Minsk

Беларусь: на протестах в Минске задержаны более 300 человек 13.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 13 декабря.

Реклама

Самые читаемые

Как война в Нагорном Карабахе лишила немецкую армию вооруженных дронов  

Количество взорванных в ФРГ банкоматов достигло рекорда  

Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно