"Марш народного трибунала": в Беларуси потребовали "законного суда над преступниками"

В Минске и ряде других городов Беларуси в воскресенье, 20 декабря, прошли протестные акции под общим названием "Марш народного трибунала". Как и в предыдущие выходные, в столице протест снова был децентрализованным. В оппозиционных Telegram-каналах митингующим предложили "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

В некоторых кварталах столицы небольшие колонны протестующих выдвинулись задолго до традиционного времени сбора - в 12.00 по местному времени (совпадает с мск). Так, в столичном Сухарево, по свидетельству одного из очевидцев, люди с бело-красной-белой символикой "гуляли с самого утра". Митингующие вышли на акции также в Каменной Горке, Уручье, на улицах Богдановича, Матусевича и Некрасова.

Городские власти внесли корректировки

Правоохранители и городские власти, реагируя на изменившуюся тактику демонстрантов, также внесли корректировки в свою подготовку. Вот уже второе воскресенье подряд в Минске в преддверии марша не закрывали станции метро, не отключали мобильный интернет, а также не блокировали ключевые проспекты, хотя спецтехнику в центр города все же стянули.

На этот раз самые массовые акции в столице, по свидетельству журналистов, регулярно работающих на воскресных протестных мероприятиях, собрали свыше 100 человек - каждая. Отдельные группы насчитывали несколько десятков человек, передала с места событий корреспондентка агентства AFP.

"Лукашенко - в автозак"

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала "Марш народного трибунала" еще в ноябре - как акцию, участники которой потребуют "законного суда над преступниками". Речь шла о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений" (ЕКРП), которая собирает доказательства и базу лиц, причастных, по версии составителей ЕКРП, к преступлениям в Беларуси. Первый список обработанных материалов проверки - всего 28 эпизодов - был опубликован 20 декабря. Заявленному характеру марша соответствовали лозунги собравшихся: "Лукашенко - в автозак", "свободу политзаключенным".

В ряде других городов Беларуси, в том числе, в Новополоцке, демонстранты решили привнести в марши элемент праздника, превратив их в предновогодние хороводы. Некоторые из митингующих присоединялись к колоннам в костюмах Деда Мороза.

"Я/Мы Ольга Хижинкова" Ольга Хижинкова

Не забыли протестующие и о планировавшемся освобождении "Мисс Беларусь - 2008" Ольги Хижинковой, которую должны были выпустить после 42 суток ареста из следственной тюрьма №8 в городе Жодино. Девушку задержали еще 8 ноября во время "Марша народовластия" в Минске. Пришедшие поддержать бывшего пресс-секретаря брестского "Динамо" захватили с собой плакаты с надписями: "Я/Мы Ольга Хижинкова".

Выйдя из изолятора, девушка сказала журналистам, что "никогда не рассматривала вариантов покинуть Беларусь" и не рассматривает "до сих пор".

Власти ответили "пробегом тракторов"

Ответить на "Марш народного трибунала" власти решили, организовав в Минске так называемый "пробег тракторов". По Заводскому району они ехали под песню "Любимую не отдают". На каждом тракторе был установлен красно-зеленый флаг, а колонну сопровождала машина ГАИ, передал портал Tut.by.

В качестве обоснования пробега руководство Минского тракторного завода предложило версию, в соответствии с которой машины своим ходом отправились в Витебскую область, поскольку в контрактах был "прописан их самовывоз".

Число задержанных - наименьшее с 30 августа

Число задержанных 20 декабря в столице и других городах, по данным правозащитного центра "Весна", на 22.30 мск достигло 150. Это - наименьший показатель с 30 августа. Задержания проводились кроме белорусской столицы, в частности, в Борисове, Гродно, Новополоцке, Солигорске, Смиловичах. По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, в Минске были задержаны порядка 100 человек.

Как ранее отмечал советник Тихановской по международным вопросам - Франак Вячорка, "Марш народного трибунала" может стать последней крупной протестной акцией в Беларуси в этом году. "Погода теперь союзник Лукашенко. Эта холодная зима и снег, конечно, не помогают людям почувствовать себя хозяевами в своей стране", - констатировал Вячорка.

Смотрите также: