"Марш флагов" в Иерусалиме вызвал столкновения и стычки

Столкновения между израильтянами и палестинцами произошли во время акции "Марш флагов" – шествия с израильскими флагами, организованного правыми еврейскими группировками в честь Дня Иерусалима в воскресенье, 29 мая, сообщает газета Haaretz. Согласно ее информации, пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь.

У Стены Плача, где закончилось шествие, произошли столкновения между правыми экстремистами и полицией. Полицейских забрасывали камнями. К вечеру воскресенья было взято под стражу около 45 человек, подавляющее большинство из них - палестинцы, говорится в сообщениях СМИ.

Непрекращающиеся инциденты

Перед началом шествия евреи вошли в мусульманский квартал, избили палестинцев и напали на них, вооружившись перцовыми баллончиками, сообщает Haaretz. Палестинцы, в свою очередь, пустили в ход стулья и бутылки. Потасовки произошли также в других местах.

В течение дня около 2600 израильтян поднялись на Храмовую гору при соблюдении усиленных мер безопасности. После этого полиция запретила вход другим израильтянам. Согласно данным полиции, представители молодежи из числа палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса и бросали оттуда камни и петарды. Полиция заявила, что во второй половине дня ею арестованы по меньшей мере 18 человек за беспорядки и нападения на полицейских и гражданских лиц. Между тем исламистская группировка ХАМАС высоко оценила "защиту" мечети.

По данным газеты Haaretz, палестинским журналистам было отказано в доступе к этому месту. Утром полиция также остановила несколько автобусов с арабами с севера Израиля, направлявшихся в Иерусалим.

День Иерусалима провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны (1967). Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией, в то время как его сторонники рассматривают это как выражение израильского суверенитета над Иерусалимом.

ХАМАС предостерег против прохода через мусульманский Старый квартал

Израильская полиция и официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу столкновений между израильтянами и палестинцами, а ХАМАС пригрозил жестким ответом в том случае, если процессия пройдет через мусульманский Старый квартал.

Несколько палестинских организаций объявили воскресенье "Национальным днем защиты мечети Аль-Акса" и призвали палестинскую общественность Иерусалима, Западного берега реки Иордан и оккупированных территорий собраться на площади мечети Аль-Акса. В то же время еврейские активисты призвали израильтян массово прийти в воскресенье на Храмовую гору.

Между тем, главный раввин Цфата Шмуэль Элиягу призвал израильтян-евреев посетить Иерусалим и принять участие в "Марше флагов". Иерусалим - еврейский город, и "мы никогда не откажемся от него", заявил он.

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