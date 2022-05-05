Три человека погибли при теракте в Израиле

Три человека погибли в результате нападения в израильском городе Эльад на востоке Тель-Авива, еще пять получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии, сообщает AFP со ссылкой на израильскую спасательную службу "Маген Давид Адом" (MDA) в четверг, 5 мая.
По данным полиции, нападения произошли в нескольких местах города во время празднования Дня независимости государства Израиль. Как сообщает местный 13-й канал, два террориста, вооруженные топорами и ножами, напали на людей на площади Ибн Гвирола и в парке Амфи. По данным полиции, нападавшие все еще находятся в городе, для поиска используются вертолеты, а по городу расставлены блокпосты. По сообщению телеканала, городские власти попросили жителей запереться в домах.
Яир Лапид: "Молюсь со всем Израилем о здоровье раненых"
"Радость Дня независимости оборвалась в одно мгновение. Убийственное нападение в Эльаде ужасает сердце и душу. Трое были убиты и еще трое ранены террористами. Я выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких сегодня вечером, и молюсь со всем Израилем о здоровье раненых", - написал министр иностранных дел страны Яир Лапид.
Европейский Cоюз осудил теракт, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей. "ЕС поддерживает Израиль и его народ в это трудное время. Это насилие должно прекратиться. Европейский Cоюз по-прежнему твердо привержен предотвращению терроризма и борьбе с ним", - говорится в заявлении.
С 22 марта в результате нападений погибли уже 15 человек, отмечает AFP. В ответной операции израильской армии на территории Западного берега реки Иордан были убиты десятки палестинцев, в том числе несколько предполагаемых исполнителей терактов. В конце апреля в результате столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силовиками на Храмовой горе пострадали 42 человека, 22 из них были госпитализированы.
Смотрите также:
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Еврейские ортодоксы молятся у Стены плача.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
29 декабря 1947 года: палестинцы пытаются перевернуть такси с еврейским водителем.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Исторический центр Иерусалима. Фото 1998 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Еврейские поселенцы пытаются укрыться от арабского снайпера. Фото 1948 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Здание мэрии в Иерусалиме. Фото 1998 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
В арабском квартале Восточного Иерусалима.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
"Разделительная стена" в пригороде Иерусалима.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Панорама города. Фото 1972 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Арабские солдаты в начале июня 1948 года конвоируют еврейских пленных из центра Иерусалима. Вскоре после провозглашения государства Израиль, состоявшегося 14 мая 1948 года, началась первая арабо-израильская война.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Вид на гору Сион. Фото 1960 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Храм Гроба Господня. Фото 1999 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
21 мая 1948 года: руины синагоги в историческом центре города.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
1 ноября 2004 года израильтяне на центральной площади Иерусалима протестуют против плана правительства по уходу из Газы и с Западного берега реки Иордан.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
25 июля 2004 года: тысячи израильтян протестуют против планов премьер-министра страны Ариэля Шарона убрать еврейские поселения из сектора Газа.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Через несколько часов после обстрела делового центра еврейской части Иерусалима 22 февраля 1948 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Панорама города. Фото 1998 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Израильский полицейский схватил палестинца, который пытался проникнуть в исторический центр Иерусалима, несмотря на запрет израильских властей. Фото 21 мая 2004 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Центр Иерусалима 19 мая 1948 года.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Вид на центр Иерусалима в 1945 году.
-
Иерусалим: шесть десятилетий после войны
Иерусалим
Машина скорой помощи в сопровождении британского солдата следует сквозь толпу палестинцев в центре Иерусалима. Фото – декабрь 1947 года.