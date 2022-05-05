 Три человека погибли при теракте в Израиле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2022

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Мир

Три человека погибли при теракте в Израиле

В результате нападения на востоке от Тель-Авива погибли три человека, еще пять ранены.

Столкновения с полицией в Иерусалиме

Столкновения с полицией в Иерусалиме

Три человека погибли в результате нападения в израильском городе Эльад на востоке Тель-Авива, еще пять получили ранения, трое их них находятся в критическом состоянии, сообщает AFP со ссылкой на израильскую спасательную службу "Маген Давид Адом" (MDA) в четверг, 5 мая.

По данным полиции, нападения произошли в нескольких местах города во время празднования Дня независимости государства Израиль. Как  сообщает местный 13-й канал, два террориста, вооруженные топорами и ножами, напали на людей на площади Ибн Гвирола и в парке Амфи. По данным полиции, нападавшие все еще находятся в городе, для поиска используются вертолеты, а по городу расставлены блокпосты. По сообщению телеканала, городские власти попросили жителей запереться в домах.

Яир Лапид: "Молюсь со всем Израилем о здоровье раненых"

"Радость Дня независимости оборвалась в одно мгновение. Убийственное нападение в Эльаде ужасает сердце и душу. Трое были убиты и еще трое ранены террористами. Я выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких сегодня вечером, и молюсь со всем Израилем о здоровье раненых", - написал министр иностранных дел страны Яир Лапид.

Европейский Cоюз осудил теракт, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей. "ЕС поддерживает Израиль и его народ в это трудное время. Это насилие должно прекратиться. Европейский Cоюз по-прежнему твердо привержен предотвращению терроризма и борьбе с ним", - говорится в заявлении. 

С 22 марта в результате нападений погибли уже 15 человек, отмечает AFP. В ответной операции израильской армии на территории Западного берега реки Иордан были убиты десятки палестинцев, в том числе несколько предполагаемых исполнителей терактов. В конце апреля в результате столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силовиками на Храмовой горе пострадали 42 человека, 22 из них были госпитализированы. 

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