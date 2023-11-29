Что известно о жене главы ГУР Буданова и ее отравлении

Марианна Буданова - жена руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова - была госпитализирована с симптомами отравления тяжелыми металлами. Первоначально эту информацию во вторник, 28 ноября, распространил ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГУР. При этом отмечалось, что серьезных последствий удалось избежать, поскольку отравление было замечено вовремя.

Позже факт отравления подтвердил и представитель ГУР Андрей Юсов, которого цитируют украинские СМИ. По его словам, курс лечения Будановой уже заканчивается, но следующие несколько недель она будет находиться на наблюдении у врачей. Как сообщило издание LIGA.net со ссылкой на Юсова, сам Кирилл Буданов не пострадал.

Отравление произошло тяжелыми металлами?

По словам бывшего главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, в анализах Будановой были обнаружены токсические вещества. "Имею закрытую информацию, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие элементы, как мышьяк и ртуть", - рассказал Кондратюк в эфире Radio NV.

По его данным, симптомы отравления были обнаружены у нескольких высокопоставленных сотрудников ГУР МО. "Речь идет не об охранниках, которые находились, например, с женой Буданова, а о не менее высокопоставленных лицах - руководителях отдельных направлений, которые ответственны именно за операции по России в Главном управлении разведки", - утверждает Кондратюк.

Эту информацию в ГУР не подтверждают, но и не опровергают. DW направила запрос в это ведомство относительно обстоятельств отравления Марианны Будановой, но на время публикации материала ответа не получила.

Кто такая Марианна Буданова?

В открытых источниках о супругах Будановых или самой Марианне информации мало. Известно только, что родилась женщина в селе Ставище в Киевской области. По специальности психолог. В этом году Будановой исполнилось 30 лет, и десять из них она замужем за нынешним главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.

В интервью журналу Elle, вышедшем в октябре 2022 года, она рассказывала, что познакомилась с Будановым незадолго до Евромайдана, а потому "мирного времени как такового для семьи почти не было", ведь муж с первых дней участвовал в силовой операции в Донбассе, где был дважды ранен. По ее словам, навещая мужа, который в 2015 году после тяжелого ранения восстанавливался в главном военном клиническом госпитале, она начала заниматься волонтерской деятельностью, направленной на помощь и уход за ранеными бойцами.

Виталий Кличко Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В 2020 году Марианна Буданова приняла участие в выборах в Верховную раду, баллотируясь от партии Виталия Кличко "УДАР". По информации общественного движения "Честно", на момент выборов Буданова была беспартийной и "временно не работала". Она выдвигала свою кандидатуру в одном из округов Голосеевского района Киева, но в Раду не попала. Через год после тех выборов Буданова стала советницей мэра по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта, исполняя обязанности на общественных началах.

"Время моего назначения пришлось именно на прошлое лето, когда звучали первые сигналы, что возможно полномасштабное вторжение России. Конечно, никто не осознавал реальных масштабов, но подготовка шла. Я занималась внутренней оргработой департамента, проверкой тендеров, подготовкой планов и аудита, разными коммуникациями. Но все это прервалось 24 февраля", - сообщала Буданова в интервью Elle. Уже после начала вторжения Кирилл Буданов поведал The War Zone, что его жена является "офицером полиции" и преподает психологию в Академии МВД.

Всегда вместе в кабинете главы ГУР

О начале вторжения РФ в Украину и сам Кирилл Буданов, и его жена рассказывали во многих своих интервью, говоря о том, что 23 февраля 2022 фактически переехали жить в кабинет главы ГУР и с тех пор там вместе.

"Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся вне дома. Сказать, что готовились как-то особенно, не могу: документы, телефоны, комплект одежды на время. С тем и уехали", - вспоминала Буданова в интервью журналу Elle. "Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24/7. Раньше я шел на работу - возвращался домой, а сейчас…", - делился Буданов в августе 2023-го в интервью Радио Свобода.

Покушения на главу ГУР

Летом этого года пресс-служба ГУР сообщала, что Кирилл Буданов уже пережил более десятка покушений на него и остается важной целью для российских спецслужб и путинской пропаганды. "Все меры безопасности предпринимаются, конечно, но на работу это не влияет. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", - отметил тогда пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов.

Ранее Кирилл Буданов, комментируя покушения на себя в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, сказал: "Мне это нравится. Во-первых, это степень признания, это показывает, что я в принципе делаю свою работу правильно".

Между тем представитель Андрей Юсов сообщил, что Украина подозревает Россию в причастности к отравлению Будановой. "Расследование покажет, но это - главная гипотеза", - заявил спикер ГУР.

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