Марафонец-рекордсмен Киптум погиб в автокатастрофе

Кениец Келвин Киптум, установивший в 2023 году мировой рекорд в марафоне, погиб в возрасте 24 лет в автокатастрофе. Вместе с бегуном скончался его тренер.

Кенийский бегун Келвин Киптум, установивший в 2023 году мировой рекорд в марафоне, погиб в возрасте 24 лет в автокатастрофе, которая произошла в Западной Кении поздно вечером в воскресенье, 11 февраля. Вместе с Киптумом, который был за рулем, погиб его тренер Герваис Хакизимана, сообщила местная полиция. Девушка, также находившаяся в машине, была госпитализирована с травмами.

Министр спорта Кении Абабу Намвамба написал в соцсети X (бывший Twitter), что страна "потеряла особенную жемчужину". Соболезнования в связи с гибелью Киптума также выразили организаторы Лондонского и Бостонского марафонов.

Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме 14 апреля 2023 года. Кроме того, он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

8 октября 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, пробежав в Чикаго 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Предыдущий мировой рекорд установил соотечественник Киптума Элиуд Кипчоге, показав в 2022 году на Берлинском марафоне результат в 2 часа, 1 минуту и 9 секунд.

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