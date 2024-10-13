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Кенийская бегунья установила новый мировой рекорд в марафоне

Олег Соколенко
13 октября 2024 г.

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд среди женщин - 2 часа 9 минут 57 секунд. Среди мужчин рекордсменом остается ее погибший соотечественник Келвин Киптум.

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Кенийка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд
Кенийка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекордФото: Patrick Gorski/USA TODAY Sports/Reuters

30-летняя кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич в воскресенье, 13 октября, выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд среди женщин - 2 часа 9 минут и 57 секунд. Она на минуту и 56 секунд побила предыдущий рекорд, который установила в сентябре 2023 года на Берлинском марафоне эфиопская бегунья Тигист Ассефа.

Чепнгетич - чемпионка мира 2019 года в марафоне. Кроме того, в апреле 2021 года в Стамбуле она установила мировой рекорд на полумарафонской дистанции - 1 час 4 минуты и 2 секунды.

Марафонец-рекордсмен погиб в автокатастрофе

Мировой рекорд на марафонской дистанции (42,195 км) среди мужчин продолжает удерживать кениец Келвин Киптум. 8 октября 2023 года, в возрасте 23 лет, он пробежал тот же Чикагский марафон за 2 часа и 35 секунд.

11 февраля 2024 года Киптум погиб в автокатастрофе на западе Кении. Вместе с бегуном, который управлял машиной, погиб его тренер Герваис Хакизимана. Девушка, также находившаяся в машине, была госпитализирована с травмами.

До Киптума мировой рекорд в марафоне принадлежал другому кенийскому спортсмену, Элиуду Кипчоге. В сентябре 2022 года на Берлинском марафоне он показал результат в 2 часа, 1 минуту и 9 секунд.

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