Бегунья из Уганды умерла от ожогов, полученных при нападении

Участница парижской Олимпиады Ребекка Чептегей получила ожоги 80 процентов тела. Напавший на нее партнер тоже пострадал и лежит в отделении интенсивной терапии.

Олимпийская спортсменка из Уганды Ребекка Чептегей умерла от последствий обширных ожогов, полученных в результате нападения со стороны ее партнера. Ребекке было 33 года. Представитель больницы в городе Эльдорет, где лежала девушка, сообщил, что Ребекка скончалась утром в четверг, 5 сентября, из-за отказа внутренних органов. После госпитализации она находилась под полным наркозом.

Менее месяца тому назад бегунья на длинные дистанции Ребекка Чептегей участвовала в женском марафоне на парижской Олимпиаде, где заняла 44 место. Отец покойной выразил обеспокоенность тем, что напавший на его дочь партнер все еще на свободе и может скрыться.

По данным полиции, партнер Ребекки - Диксон Ндиема - купил канистру бензина и в ходе ссоры 1 сентября вылил горючее на девушку и поджег его. Ндиема тоже пострадал от огня, получив ожоги 30 процентов тела, в настоящее время он госпитализирован в той же больнице. Он лежит в отделении интенсивной терапии, его состояние стабильно и улучшается.

Борьба с гендерным насилием

Министр спорта Уганды Кипчумба Муркомен пообещал, что правительство позаботится о справедливости для жертвы. "Эта трагедия - отчетливое напоминание о том, что мы должны делать больше для борьбы в нашем обществе с гендерным насилием, которое в последние годы подняло свою уродливую голову в элитных спортивных кругах", - сказал он.

Спортивная федерация Уганды в связи с кончиной Ребекки Чептегей написала в своем микроблоге на платформе Х: "Мы с глубокой печалью сообщаем о смерти нашей спортсменки, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости. Да покоится ее душа в мире".

Со своей стороны президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре назвал нападение на Ребекку "трусливым и бессмысленным действием, приведшим к потере великой спортсменки".

В Уганде спортсмены уже неоднократно становились жертвами насилия. В прошлом году олимпийский бегун Бенджамин Киплагат был найден мертвым с ножевыми ранами. В 2022 году уроженка Кении Дамарис Мутее была обнаружена с признаками удушения. Годом ранее бегунья на длинные дистанции Агнес Тироп была убита ножом в собственном доме. Ее муж Ибрахим Роточ был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.