Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет

Премия будущего: самые яркие проекты

Стерео для всех

В Германии у одного из шести человек есть проблемы со слухом. Среди них немало людей молодого возраста. Обычный слуховой аппарат может подвести в сложных акустических условиях (скажем, в помещении с эхо). Ученые из Ольденбурга и Мюнхена разработали бинауральную (на оба уха) систему, которая приближает слуховое восприятие к естественному. За это в 2012 году им присвоили Немецкую премию будущего.