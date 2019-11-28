Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет

В этом году Немецкую премию будущего - престужную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.
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