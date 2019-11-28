 Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.11.2019

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Культура и стиль жизни

Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет

В этом году Немецкую премию будущего - престужную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.

  • Немецкая премия будущего - 2019

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Наладить бизнес

    Немецкая премия будущего - одна из главный научных премий Германии. Ее присуждают за инновации в сфере естественных наук и техники. Размер: 250 тысяч евро. В этом году лауреатами стали разработчики софта из Баварии. С применением искусственного интеллекта они создали простую программу для глубинного анализа и оптимизации бизнес-процессов. Стартап из технического университета Мюнхена.

  • Немецкая премия будущего - 2018

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Инновация, спасающая жизни

    В 2018 Немецкую премию будущего получили Хельга Рюбзамен-Шефф и Хольгер Циммерман. Они разработали лекарство, которое эффективно защищает человека с ослабленным иммунитетом от атак цитомегаловируса (вируса герпеса человека 5 типа). Такое изобретение открывает новые перспективы в трансплантологии.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Для более легкого будущего

    В 2017 году лауретами стали ученые из Ганновера и Мюнхена: Сами Хаддадин, Саймон Хаддадин и Свен Парусель. Они создали гибкого и интуитивно управляемого робота-помощника Panda - для ряда задач, выполняемых людьми. Робот применим как в индустрии, так и в быту или уходе за больными или престарелыми людьми.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Рука помощи

    Это изобретение из списка номинантов 2017 года - протез для людей, кому не хватает только части руки. Стефан Шульц, Адриан Андрес и Маттиас Баслер разработали новые легкие бионические протезы, которые включают искусственное осязание и возвращают их владельцам тактильные ощущения.

  • Немецкая премия будущего - 2016

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива железобетону

    В строительстве часто используются железобетон, однако это не самый надежный материал, так как стальной арматурный стержень подвержен коррозии. Победители премии 2017 года Манфред Курбах, Чокри Шериф и Питер Офферман предложили заменить привычный железный сердечник на ткань из тонких углеродных волокон. Углеродный бетон экологичен и долговечен.

  • Немецкая премия будущего - 2015

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Спаситель жизни на дороге

    Ученые из Мюнхена и Регенсбурга поставили перед собой задачу сократить число ДТП. Они разработали недорогие системы активной безопасности автомобиля, которые предупреждают о столкновении, контролируют "слепые зоны" и даже включают систему экстренного торможения. Для радарных датчиков они используют кремний и германий, что позволяет встраивать их не только в автомобилях премиум-класса.

  • Немецкая премия будущего - 2014

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива мясу и сое

    Как заменить мясные продукты растительными так, чтобы они устроили по вкусу даже заядлых мясоедов? Номинанты на Немецкую премию будущего - 2014 Штефани Миттельмайер, Петер Айзнер и Катрин Петерсен предложили альтернативу сое - богатый белком люпин. Из его семян они изготовляют нейтральные по вкусу и запаху хлопья, которые затем становятся основой для веганского творога, мороженого или шницеля.

  • Немецкая премия будущего - 2012

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Стерео для всех

    В Германии у одного из шести человек есть проблемы со слухом. Среди них немало людей молодого возраста. Обычный слуховой аппарат может подвести в сложных акустических условиях (скажем, в помещении с эхо). Ученые из Ольденбурга и Мюнхена разработали бинауральную (на оба уха) систему, которая приближает слуховое восприятие к естественному. За это в 2012 году им присвоили Немецкую премию будущего.

  • Немецкая премия будущего - 2010

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Вдохновлен природой

    Эту идею подсказала природа: устройтво, разработанное группой ученых из Баден-Вюртемберга, напоминает хобот слона. Лауреаты Немецкой премии будущего 2010 года создали супергибкую роборуку с мягкими "пальцами". Их бионический помощник может работать с предметами разного веса и формы, не повреждая даже очень хрупкие.

    Автор: Татьяна Вайнман, Анна Тендитная


  • Немецкая премия будущего - 2019

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Наладить бизнес

    Немецкая премия будущего - одна из главный научных премий Германии. Ее присуждают за инновации в сфере естественных наук и техники. Размер: 250 тысяч евро. В этом году лауреатами стали разработчики софта из Баварии. С применением искусственного интеллекта они создали простую программу для глубинного анализа и оптимизации бизнес-процессов. Стартап из технического университета Мюнхена.

  • Немецкая премия будущего - 2018

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Инновация, спасающая жизни

    В 2018 Немецкую премию будущего получили Хельга Рюбзамен-Шефф и Хольгер Циммерман. Они разработали лекарство, которое эффективно защищает человека с ослабленным иммунитетом от атак цитомегаловируса (вируса герпеса человека 5 типа). Такое изобретение открывает новые перспективы в трансплантологии.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Для более легкого будущего

    В 2017 году лауретами стали ученые из Ганновера и Мюнхена: Сами Хаддадин, Саймон Хаддадин и Свен Парусель. Они создали гибкого и интуитивно управляемого робота-помощника Panda - для ряда задач, выполняемых людьми. Робот применим как в индустрии, так и в быту или уходе за больными или престарелыми людьми.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Рука помощи

    Это изобретение из списка номинантов 2017 года - протез для людей, кому не хватает только части руки. Стефан Шульц, Адриан Андрес и Маттиас Баслер разработали новые легкие бионические протезы, которые включают искусственное осязание и возвращают их владельцам тактильные ощущения.

  • Немецкая премия будущего - 2016

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива железобетону

    В строительстве часто используются железобетон, однако это не самый надежный материал, так как стальной арматурный стержень подвержен коррозии. Победители премии 2017 года Манфред Курбах, Чокри Шериф и Питер Офферман предложили заменить привычный железный сердечник на ткань из тонких углеродных волокон. Углеродный бетон экологичен и долговечен.

  • Немецкая премия будущего - 2015

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Спаситель жизни на дороге

    Ученые из Мюнхена и Регенсбурга поставили перед собой задачу сократить число ДТП. Они разработали недорогие системы активной безопасности автомобиля, которые предупреждают о столкновении, контролируют "слепые зоны" и даже включают систему экстренного торможения. Для радарных датчиков они используют кремний и германий, что позволяет встраивать их не только в автомобилях премиум-класса.

  • Немецкая премия будущего - 2014

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива мясу и сое

    Как заменить мясные продукты растительными так, чтобы они устроили по вкусу даже заядлых мясоедов? Номинанты на Немецкую премию будущего - 2014 Штефани Миттельмайер, Петер Айзнер и Катрин Петерсен предложили альтернативу сое - богатый белком люпин. Из его семян они изготовляют нейтральные по вкусу и запаху хлопья, которые затем становятся основой для веганского творога, мороженого или шницеля.

  • Немецкая премия будущего - 2012

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Стерео для всех

    В Германии у одного из шести человек есть проблемы со слухом. Среди них немало людей молодого возраста. Обычный слуховой аппарат может подвести в сложных акустических условиях (скажем, в помещении с эхо). Ученые из Ольденбурга и Мюнхена разработали бинауральную (на оба уха) систему, которая приближает слуховое восприятие к естественному. За это в 2012 году им присвоили Немецкую премию будущего.

  • Немецкая премия будущего - 2010

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Вдохновлен природой

    Эту идею подсказала природа: устройтво, разработанное группой ученых из Баден-Вюртемберга, напоминает хобот слона. Лауреаты Немецкой премии будущего 2010 года создали супергибкую роборуку с мягкими "пальцами". Их бионический помощник может работать с предметами разного веса и формы, не повреждая даже очень хрупкие.

    Автор: Татьяна Вайнман, Анна Тендитная


Смотрите также:
Придумано в Германии, разошлось по миру

  • Первый iPhone

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Внешний дизайн первого iPhone, а именно - его обтекаемая форма, повторяет "классический" дизайн знаменитого калькулятора Braun, разработанный немцем Дитером Рамсом (Dieter Rams).

  • Футболка I Love

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Футболку "I Love...", то есть принт с красным сердцем вместо слова "люблю", придумала в 1999 году Айзит Бостан (Ayzit Bostan) - немецкий дизайнер турецкого происхождения из Мюнхена.

  • Аспирин

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Зелено-белую упаковку ацетилсалициловой кислоты, известной как аспирин, придумали (как, конечно, и сам аспирин) немцы. С 1904 года года внешний вид жаропонижающего остается неизменным во всем мире.Более того: существует великое множество упаковок медицинских препаратов, "нарисованных" в том же стиле.

  • Бутылка минеральной воды

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    В 1969 году в Германии появились стеклянные бутылки такой формы объемом 0,7 литра для минеральной воды и газированных напитков. Затем была создана единая система сбыта и приема, благодаря которой бутылки используются многократно. Она, как и дизайн бутылки, стала популярна во многих странах.

  • Текстовый маркер Stabilo

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Первые маркеры или текстовыделители были выпущены на карандашной фабрике Stabilo, основанной в 1855 году в Нюрнберге. Инновационные Stabilo Boss - фломастеры ярких оттенков для выделения важных фрагментов в тексте - появились на рынке в 1971 году.

  • Презентация Apple IIc

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    За внешним видом многих продуктов Apple, в том числе и "классического" малогабаритного компьютера Apple IIc стоит немецкое дизайнерское агентство Frog Design. В 1984 году Стив Джобс заключил контракт с его главой Хартмутом Эсслингером (Hartmut Esslinger), который, в частности, предложил сделать корпус компьютера ярко-белым.

  • Операционная система Windows XP

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Интерфейс операционной системы Windows XP тоже разработало дизйнерское агентство Frog Design Хартмута Эсслингера (Hartmut Esslinger).

  • Табличка на автобане

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Шрифт DIN используется сегодня на дорожных знаках и номерах автомобилей не только в Германии. DIN - это сокращение от Deutsches Institut für Normung, что переводится как Немецкий институт стандартизации.

  • Крем Nivea

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Классическая банка для крема была придумана дизайнерами торговой марки Nivea. Впервые такая жестяная упаковка появилась на прилавках в 1924 году и используется в косметической индустрии по сей день.

  • Окна дома

    Придумано в Германии, разошлось по миру

    Патент на гардинную систему - кольцевой держатель для штор и занавесок - тоже принадлежит Германии.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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"Безопасные шины" от BMW похоронят запасные колеса

Дальнейшее совершенствование технологии runflat, изобретенной баварскими шинниками, не только позволит снизить аварийность на дорогах, но и избавит водителей от необходимости возить с собой запасные колеса. (20.07.2005)  

Летающие автомобили: революция на подходе

Кому не мечталось в многокилометровой пробке, чтобы у машины выросли крылья? Новая эра летающих автомобилей приближается с каждым днем. (09.03.2017)  

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Придумано в Германии, разошлось по миру

Многими из этих вещей мы пользуемся практически каждый день и не догадываемся, что их внешний вид разработали немецкие дизайнеры.  

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